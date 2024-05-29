Породы собак, которые не линяют: как правильно и на года подобрать питомца

"Какие собаки не линяют и не пахнут?" - люди, которые задумываются о том, чтобы завести четвероного любимца, задают себе этот вопрос. Главред отвечает на него

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Породы собак, которые не линяют / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Породы собак, которые не линяют

Существует множество пород собак, которые практически не линяют. А вот Абсолютно нелиняющих пород не бывает, так как линька - это естественный процесс обновления шерсти, сообщает проект Jaw-Dropping Fact.

Но некоторые породы линяют настолько мало, что их можно считать "гипоаллергенными" и подходящими для людей с аллергией.

Вот несколько популярных пород собак, которые не линяют:

Пудели - бывают трех размеров: стандартный, миниатюрный и той. У них кудрявая шерсть, которая требует регулярного груминга, но зато практически не линяет.

Йоркширский терьер. Эти маленькие собачки известны своей длинной, шелковистой шерстью, которая также не линяет. Йорки требуют регулярного расчесывания, чтобы их шерсть не спутывалась.

Мальтийская болонка. Еще одна порода с длинной белой шерстью, которая не линяет. Мальтийские болонки не требуют особого ухода за шерстью, но их нужно регулярно купать.

Ши-цу - эти собаки отличаются длинной, струящейся шерстью, которая не линяет. Их нужно расчесывать несколько раз в неделю, чтобы предотвратить спутывание шерсти.

Китайская хохлатая. Эта порода бывает как с шерстью, так и без нее. Собаки без шерсти не линяют вообще, а собаки с шерстью линяют очень мало.



Как говорят специалисты, при выборе собаки важно учитывать не только то, линяет ли она, но и другие факторы, такие как размер, темперамент и уровень активности.

Что за проект Jaw-Dropping Facts? Jaw-Dropping Facts - видеопроект из США, который посвящен жизни животных. По состоянию на май 2024 года на него подписано 1,15 млн человек.

Какую собаку купить, если аллергия на шерсть?

Если врач диагностировал аллергию на шерсть, а питомца завести очень хочется, то стоит рассмотреть породы собак, которые считаются гипоаллергенными:

Бишон фризе . Эти маленькие собаки с курчавой шерстью почти не линяют, но требуют регулярного ухода.

Шнауцер. Шнауцеры бывают трех размеров (миниатюрный, стандартный и гигантский). Их жесткая шерсть почти не линяет.

Керри-блю терьер. Эти терьеры имеют мягкую и волнистую шерсть, которая требует регулярного ухода.

Португальская водяная собака. Эта порода имеет кудрявую или волнистую шерсть и практически не линяет.

Лабрадудль - Гибрид лабрадора и пуделя, эта порода может быть гипоаллергенной, если унаследует шерсть пуделя.

Но нужно помнить, что реакция на собачью шерсть у разных людей может быть индивидуальной. Перед покупкой собаки рекомендуется провести тестовое общение с собакой выбранной породы, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Также важно регулярно ухаживать за собакой и поддерживать чистоту в доме, чтобы минимизировать риск аллергии.

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