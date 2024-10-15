Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Несмотря на простоту дизайна граненого стакана, его история и функции стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Мало кто задумывался о том, сколько граней у настоящего граненого стакана СССР и почему он стал таким важным элементом общественных пространств.
Происхождение и история создания
Граненый стакан впервые был произведен 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Дизайн стакана часто приписывают Вере Мухиной, автору монументальной композиции "Рабочий и Колхозница", однако она лишь усовершенствовала его форму. Благодаря своим прочным и удобным характеристикам, стакан быстро завоевал популярность в столовых, поездах и даже автоматах с газировкой.
Кто такая Вера Мухина?
Вера Игнатьевна Мухина (настоящая фамилия - Мухина-Замковая; 1 июля 1889, Рига - 6 июня 1953, Москва) - русский советский скульптор, художник и педагог; член Общества русских скульпторов с 1926 года, действительный член Академии художеств СССР с 1947 года, пишет Википедия.
Почему 16 граней у стакана?
Граненый стакан выпускался в разных вариантах, начиная с 10 граней, но наиболее популярным стал стакан с 16 гранями. Этот вариант был признан оптимальным: он не только выглядел эстетично, но и был удобен для использования и мытья.
Кроме того, цена стаканов варьировалась в зависимости от количества граней: стакан с 16 гранями стоил 7 копеек, тогда как 10-гранный — всего 3 копейки. Однако ёмкость стакана всегда оставалась стандартной — 200 мл до ободка и 250 мл до краёв.
Сколько грамм в граненом советском стакане?
Классический советский граненый стакан имел два основных объема: 200 мл до ободка и 250 мл до краев. Это было особенно важно для измерения объема напитков и ингредиентов, что делало его универсальным инструментом на кухне и в общественных местах.
Интересно, что выражение "сообразить на троих" связано с этим стаканом, так как полулитровая бутылка водки идеально делилась на три стакана.
Символика и значимость
Граненый стакан стал неофициальным символом СССР и олицетворением общности и коллективизма. Он использовался повсеместно – в столовых, поездах, автоматах с газировкой и даже в официальных мероприятиях. Он объединил поколения и стал элементом повседневной жизни, который запомнился многим.
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