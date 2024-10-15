Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Для многих хозяек он до сих пор незаменимый, но почему?

https://glavred.info/life/zachem-na-samom-dele-v-sssr-byl-razrabotan-granenyy-stakan-i-pochemu-v-nem-16-graney-10605563.html Ссылка скопирована

Зачем в СССР был разработан граненый стакан / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Несмотря на простоту дизайна граненого стакана, его история и функции стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Мало кто задумывался о том, сколько граней у настоящего граненого стакана СССР и почему он стал таким важным элементом общественных пространств.

Происхождение и история создания

Граненый стакан впервые был произведен 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Дизайн стакана часто приписывают Вере Мухиной, автору монументальной композиции "Рабочий и Колхозница", однако она лишь усовершенствовала его форму. Благодаря своим прочным и удобным характеристикам, стакан быстро завоевал популярность в столовых, поездах и даже автоматах с газировкой.

Кто такая Вера Мухина? Вера Игнатьевна Мухина (настоящая фамилия - Мухина-Замковая; 1 июля 1889, Рига - 6 июня 1953, Москва) - русский советский скульптор, художник и педагог; член Общества русских скульпторов с 1926 года, действительный член Академии художеств СССР с 1947 года, пишет Википедия. видео дня

Почему 16 граней у стакана?

Граненый стакан выпускался в разных вариантах, начиная с 10 граней, но наиболее популярным стал стакан с 16 гранями. Этот вариант был признан оптимальным: он не только выглядел эстетично, но и был удобен для использования и мытья.

Кроме того, цена стаканов варьировалась в зависимости от количества граней: стакан с 16 гранями стоил 7 копеек, тогда как 10-гранный — всего 3 копейки. Однако ёмкость стакана всегда оставалась стандартной — 200 мл до ободка и 250 мл до краёв.

Сколько грамм в граненом советском стакане?

Классический советский граненый стакан имел два основных объема: 200 мл до ободка и 250 мл до краев. Это было особенно важно для измерения объема напитков и ингредиентов, что делало его универсальным инструментом на кухне и в общественных местах.

Интересно, что выражение "сообразить на троих" связано с этим стаканом, так как полулитровая бутылка водки идеально делилась на три стакана.

Символика и значимость

Граненый стакан стал неофициальным символом СССР и олицетворением общности и коллективизма. Он использовался повсеместно – в столовых, поездах, автоматах с газировкой и даже в официальных мероприятиях. Он объединил поколения и стал элементом повседневной жизни, который запомнился многим.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред