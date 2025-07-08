Без воды и кастрюли: как сварить кукурузу за 3 минуты

Вы узнаете:
- Как сварить кукурузу без воды и кастрюли
- Как долго готовить кочан в микроволновой печи
На украинских рынках и в супермаркетах начинают появляться красивые желтые кочаны кукурузы. Сладкую сахарную кукурузу любят не только взрослые, но и дети. Многие варят овощ только в кастрюле, на что тратится достаточно много времени и сил. Однако Главред нашел лайфхак, с которым кукуруза будет готова за 3 минуты.
Советом на миллион поделился украинский повар Александр Огородник на своем YouTube-канале.
Сперва нужно очистить кочаны от листьев, волокон и тщательно промыть.
Далее заверните кукурузу в бумажное полотенце и смочите его под проточной водой, чтобы кочан был полностью влажный.
После разместите кукурузу на блюде для микроволновки или в миске, накройте крышкой. Поставьте в печь на 5 минут и готовьте при мощности 1000 Вт.
После того как кочан будет готов, уберите лишнюю бумагу, натрите солью, маслом и смело подавайте к столу.
Также кукурузу можно готовить в полиэтиленовом пакете, но перед тем, как ставить в микроволновую печь, стоит сделать небольшие отверстия, чтобы выходил пар. Готовить нужно 5 минут.
Приятного аппетита!
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О персоне: Александр Огородник
Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.
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