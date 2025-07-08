VİP-отпуск: кто из украинских знаменитостей может позволить себе отдых на яхте

Украинские звезды любят отдыхать на дорогих курортах и люксовых яхтах.

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Яхты и отдых украинских знаменитостей / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo, katyasilchenko

Третье военное лето в самом разгаре. Такое же жаркое, такое же фруктовое, такое же долгожданное, но с постоянной борьбой и бессонными ночами.

Несмотря на мрачные реалии и прогнозы, украинцы продолжают работать, мечтать, видеть в кафе и ездить в отпуск. Тоже самое делают и украинские знаменитости. Часть из них просто вывезла своих детей в безопасные морские регионы, а часть отправилась жить свою лучшую жизнь.

Некоторые украинские селебрити решили также показать свой лакшери-отдых в своих социальных сетях.

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Отметим, что аренда приватной яхты, как правило, стартует от 6-7 тысяч евро, в зависимости от курорта и класса яхты.

Начать стоит, пожалуй, с украинской танцовщицы Санты Димопулос, которая редко высказывается о войне с Украиной, даже если речь идет о глобальных обстрелах и смертях украинцах.

Максимум от Димопулос после очередной жуткой ночи - эмодзи в виде разбитого сердечка.

К слову, танцовщица живет на постоянной основе в Дубае, но в летнее время часто выкладывает сториз из европейских курортов, тусовочных летних "точек" типа Ибицы, Монте-Карло и других.

Санта Димопулос на яхте / Фото Instagram/santadimopulos

Ну и какая же лакшери жизнь светской "львицы" без чуть ли не главного атрибута - яхты.

Санта Димопулос в Монте-Карло / Фото Instagram/santadimopulos

Дизайнер Катерина Сильченко этим летом отдыхает в Италии, а именно на побережье Амальфи и острове Капри. В своем инстаграм она написала, что исколесила Италию вдоль и поперек, но вот конкретно этот регион оставался в стороне.

Катерина Сильченко отдыхает в Италии / Фото Instagram/katyasilchenko

"Я работаю с Италией больше 10 лет. Проехала тысячи километров по всей стране. Но Капри? Амальфийское побережье? Как-то так и не было... до сих пор. Следующая остановка - Milano Unica стартует сегодня – культовая выставка текстиля в Милане.Такое впечатление, что наконец-то начинаю находить тот work-life balance", - написала Сильченко.

И традиционное фото на яхте - обязательный атрибут ВИП-отдыха.

Отчаянно стремится стать "ВИП" и жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Катерина. Она недавно выехала с семьей на отдых в Черногорию. Семейство арендовало виллу, взяло с собой няню и тапки "Hermes".

Отдых Остапчуков в Черногории Kate / Фото Instagram/katerynaostapchuk

Остапчук показала свою поездку на яхте и себя на ней.

Отдых Остапчуков в Черногории Kate / Фото Instagram/katerynaostapchuk

Мало кто помнит такую себе звезду-певицу, которая прославилась благодаря участию в романтическом шоу "Холостяк" Яну Соломко. Но еще больше Соломко прославила ее позиция в отношении Украины. Соломко стала малоизвестной певицей в террористической России и после полномасштабного вторжения РФ в Украину, осталась выступать там и благодарить российских оккупантов.

Более того, она работала с оголтелым путинистом и предателем Украины, продюсером Юрием Бардашем.

Яна Соломко на яхте / Фото Instagram/yana.solo

Теперь Соломко выехала из РФ, вышла замуж за своего возрастного турецкого ухажера и теперь ездит с ним по миру, публикуя примитивный контент типа еды, пляжей и бокалов на фоне заката.

Между тем, по мнению Соломко, мир должен знать о том, что у нее тоже есть возможность чиллить на яхте в турецком Бодруме.

На фото видно, как предательница отдыхает вместе со своим мужем предпенсионного возраста.

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