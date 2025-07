Украина 'ударила' по Китаю из-за поддержки России и обратилась к миру - что дальше

Украина ввела санкции против пяти китайских компаний, которые поставляли комплектующие для российских дронов, и призывает к усилению давления на Пекин.

https://glavred.info/war/ukraina-udarila-po-kitayu-iz-za-podderzhki-rossii-i-obratilas-k-miru-chto-dalshe-10679681.html Ссылка скопирована

Жесткое решение Украины против Китая / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Украина ввела санкции против китайских компаний

Украина работает с партнерами, чтобы усилить ограничения против Китая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против пяти китайских компаний, поставляющих комплектующие для российских беспилотников. Указ главы государства №466/2025 обнародован на сайте Офиса президента Украины.

В санкционный список попали 5 китайских компаний.

видео дня

По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, во время ночной атаки на Киев 4 июля в обломках сбитых дронов Shahed были обнаружены детали китайского производства, передает УНИАН.

"Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции", - подчеркнул Власюк.

В санкционный список попали китайские компании, которые в 2024-2025 годах поставляли продукцию подсанкционным предприятиям России. Среди них - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, а также Shenzhen Jinduobang Technology Co., Ltd, Shenzhen Royo Technology Co., Ltd и Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd.

"Украина работает с партнерами по санкционной коалиции для дальнейшего введения ограничений против китайских производителей", - добавил Власюк.

Введенные санкции предусматривают блокирование активов - временный запрет на их использование или распоряжение, а также полное прекращение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.

Кроме того, предусмотрен запрет на вывод капитала за пределы страны, остановка финансовых обязательств, прекращение действия лицензий, разрешений на пользование недрами и запрет участия в приватизационных процессах. Срок действия ограничений - десять лет.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Политика Китая в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, одной из самых серьезных угроз для Украины остается поставка России китайских дронов, технического оборудования и материалов. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк.

Во время боевых действий на востоке страны украинские силы взяли в плен еще одного гражданина Китая. Как сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванёк", задержанный назвался Ван Гуанцзюнем, 34-летним жителем города Синьчжен в провинции Хэнань. По его словам, он воевал в составе 7-й бригады.

В Госдепе США подтвердили, что следят за сообщениями об участии китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ. Пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс назвала эту информацию "тревожной" и отметила значительное влияние Пекина на ход войны России против Украины.

Другие новости:

О персоне: Владислав Власюк Владислав Власюк - украинский адвокат, действующий советник главы Офиса президента Украины, экс-гендиректор Директората по правам человека Министерства юстиции (2017-2019), занимал руководящие должности в Департаменте патрульной полиции (2015-2016), пишет "Движение ЧЕСТНО".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред