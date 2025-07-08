Цены существенно упали: в магазинах подешевели любимые сезонные овощи украинцев

Сезонный летний салат обойдется украинцам значительно дешевле, чем раньше.

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Как изменились цены на сезонные овощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине подешевели овощи

Заметнее всего снизились цены на болгарский перец

Цены на сезонные овощи и фрукты в Украине начали снижаться. Не исключением стали и базовые продукты для легкого летнего салата: огурец, помидор и болгарский перец.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, по состоянию на 8 июля килограмм огурцов в украинских супермаркетах в среднем стоит 39,99 гривен, хотя еще в июне цена на этот овощ составляла 57,15 гривен.

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Другие сорта огурцов также подешевели: килограмм гладких огурцов стоит 54,87 гривны против 65,67 гривен в июне, за колючие огурцы придется заплатить 54,90 гривен вместо 60,65 гривен, как в прошлом месяце.

Красные помидоры в этом месяце в супермаркетах в среднем продают по 92,83 гривны, хотя еще месяц назад за них нужно было отдать 97,58 гривен. Розовые помидоры стоят 110,93 гривен против 112,32 гривен в июне.

Заметнее всего снизилась цена на болгарский перец. Всего за месяц его стоимость упала до 158,80 гривен за килограмм, когда еще в июне украинцы платили 190,99 гривны.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на продукты питания в украинских супермаркетах становятся выше. Не исключением является и рыба, стоимость которой ощутимо выросла.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине за последнюю неделю начали стремительно снижаться. В частности, подешевели все овощи "борщевого набора" нового урожая.

Недавно стало известно, что цены на картофель, который любят многие украинцы, приятно удивляют покупателей в магазинах, ведь за последний месяц они снизились на все виды этого овоща.

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