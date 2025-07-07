Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить

Известно, как изменились цены на продукты за последнюю неделю.

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Какие продукты стали дешевле / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине подешевели все овощи "борщевого набора"

Цены на фрукты также начали падать

Цены на продукты в Украине за последнюю неделю начали стремительно снижаться. В частности, подешевели все овощи "борщевого набора" нового урожая. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что оптовые цены на картофель снизились с 15-22 до 12-18 грн/кг, на морковь - с 50-55 до 40-50 грн/кг. При этом нижняя ценовая граница на капусту опустилась с 18 до 15 грн/кг, на свеклу - с 15 до 12 грн/кг, а верхняя ценовая граница на лук упала с 25 до 17 грн/кг.

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Аналитики также рассказали, что продолжают снижаться цены на томат с 55-85 до 30-60 грн/кг. Начали дешеветь сладкий перец - со 100-160 до 85-100 грн/кг и кабачок - с 18-20 до 15-18 грн/кг.

Дешевле, чем неделей ранее, продавались пекинская и цветная капуста. Цены снизились с 25-30 грн/кг до 15-25 грн/кг и с 45 грн/кг до 15-30 грн/кг соответственно.

Стоит добавить, что стоимость фруктов и ягод изменилась разнонаправленно. Так, подорожала черешня с 115-130 грн/кг до 150-160 грн/кг. Дороже, чем на предыдущей неделе продавалась земляника садовая. Цены на ягоду выросли с 75-120 грн/кг до 100-130 грн/кг.

В то же время, на фоне роста предложения стремительно снижались цены на голубику - с 380-450 грн/кг до 220-380 грн/кг. Также стала дешевле малина 200-300 грн/кг вместо 320-350 грн/кг, и красная смородина - цены упали с 130-170 грн/кг до 80-150 грн/кг.

Как изменились цены на продукты / фото: EastFruit

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине стала дороже рыба. Так, за один килограмм свежемороженой скумбрии в среднем придется отдать 214,05 гривен, хотя такое же количество рыбы в прошлом месяце стоило 202,84 гривни.

Также известно, что на рынке появились первые украинские арбузы. Текущая отпускная цена на первые партии колеблется в пределах 20-28 грн/кг., что примерно на 10% дороже, чем в прошлом году на старте сезона.

Кроме того, сливочное масло в Украине резко подорожало из-за роста мировых цен на этот продукт. Средняя стоимость килограмма продукта жирностью 72,5-73% уже превышает 580 гривен.

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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