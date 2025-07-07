Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить

Мария Николишин
7 июля 2025, 13:29
9
Известно, как изменились цены на продукты за последнюю неделю.
Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить
Какие продукты стали дешевле / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Украине подешевели все овощи "борщевого набора"
  • Цены на фрукты также начали падать

Цены на продукты в Украине за последнюю неделю начали стремительно снижаться. В частности, подешевели все овощи "борщевого набора" нового урожая. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что оптовые цены на картофель снизились с 15-22 до 12-18 грн/кг, на морковь - с 50-55 до 40-50 грн/кг. При этом нижняя ценовая граница на капусту опустилась с 18 до 15 грн/кг, на свеклу - с 15 до 12 грн/кг, а верхняя ценовая граница на лук упала с 25 до 17 грн/кг.

видео дня

Аналитики также рассказали, что продолжают снижаться цены на томат с 55-85 до 30-60 грн/кг. Начали дешеветь сладкий перец - со 100-160 до 85-100 грн/кг и кабачок - с 18-20 до 15-18 грн/кг.

Дешевле, чем неделей ранее, продавались пекинская и цветная капуста. Цены снизились с 25-30 грн/кг до 15-25 грн/кг и с 45 грн/кг до 15-30 грн/кг соответственно.

Стоит добавить, что стоимость фруктов и ягод изменилась разнонаправленно. Так, подорожала черешня с 115-130 грн/кг до 150-160 грн/кг. Дороже, чем на предыдущей неделе продавалась земляника садовая. Цены на ягоду выросли с 75-120 грн/кг до 100-130 грн/кг.

В то же время, на фоне роста предложения стремительно снижались цены на голубику - с 380-450 грн/кг до 220-380 грн/кг. Также стала дешевле малина 200-300 грн/кг вместо 320-350 грн/кг, и красная смородина - цены упали с 130-170 грн/кг до 80-150 грн/кг.

Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить
Как изменились цены на продукты / фото: EastFruit

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине стала дороже рыба. Так, за один килограмм свежемороженой скумбрии в среднем придется отдать 214,05 гривен, хотя такое же количество рыбы в прошлом месяце стоило 202,84 гривни.

Также известно, что на рынке появились первые украинские арбузы. Текущая отпускная цена на первые партии колеблется в пределах 20-28 грн/кг., что примерно на 10% дороже, чем в прошлом году на старте сезона.

Кроме того, сливочное масло в Украине резко подорожало из-за роста мировых цен на этот продукт. Средняя стоимость килограмма продукта жирностью 72,5-73% уже превышает 580 гривен.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фрукты цены на продукты овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - Алексашенко

Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - Алексашенко

13:10Война
ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

13:04Украина
Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

12:07Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

Последние новости

13:29

Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить

13:10

Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - АлексашенкоВидео

13:04

ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

12:52

В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы: ТОП-модели июня

12:51

"То, что она пережила, - не передать словами": какими были последние дни покойной Татьяны Шелиги

Путин способен финансировать войну еще 2-4 года - АлексашенкоПутин способен финансировать войну еще 2-4 года - Алексашенко
12:20

Можно доверить все: 3 знака зодиака никогда не раскроют ваши секреты

12:07

Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

12:03

"Скрещенные с чертиком": священник назвал игрушку, которую нельзя покупать детямВидео

11:52

Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: инфляция "съедает" доходы

Реклама
11:50

В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронамиФотоВидео

11:19

"Сокращение военных расходов" РФ: экономист объяснил заявление ПутинаВидео

11:05

Мухи не выдержат и исчезнут: 4 натуральных средства отпугнут насекомых от вашего дома

11:00

Китайский гороскоп на завтра 8 июля: Тиграм - серьезный разговор, Петухам - компромисс

10:55

Упрощает поставки вооружения: в Украине заработал маркетплейс для армии

10:48

Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые деталиФотоВидео

10:07

Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине и "наехал" на Путина

10:04

Украинцам выписывают штрафы за "неправильные" паспорта: сколько придется заплатить

10:00

"Такого за три года не было": военный ошеломил заявлением о Запорожье

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 июля (обновляется)

09:18

Пока Запад ходит кругами вокруг России, в Украине - "Метро 2035"мнение

Реклама
08:58

Удары точнее, а тактика коварнее: в ISW назвали новые цели РФ для атак

08:57

ВСУ пошли вперед на фронте: в ISW назвали направление продвижения

08:55

Карта Deep State онлайн за 7 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Пожары и разрушения в трех районах: в Киеве гремели взрывы в ходе атаки дронов

07:52

Россияне в истерике из-за атаки: БпЛА налетели на Московскую областьВидео

06:27

Много пострадавших и пожар в жилом доме: россияне атаковали ХарьковФото

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

05:09

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервыеВидео

04:38

Против этого Россия бессильна: Украина нашла отличный способ борьбы с Шахедами

04:22

Сотни рейсов отменены, стоят толпы людей: в аэропортах РФ транспортный коллапс

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с собакой, поедающей торт, за 19 с

02:30

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

02:09

Бои не прекращаются: в Генштабе рассказали, какие направления остаются самыми горячими

02:00

Официально свободны: представитель Кэти Перри и Орландо Блума подтвердил их разрыв

01:43

Melovin мобилизовался: где будет проходить службу певец

01:05

Европа на пороге перемен: смогут ли они обойтись без американского оружия

00:53

"Огонь огненный": Ольга Сумская удивила формами без ретуши

00:23

Евро-0 может вернуться на АЗС: почему правительство рассматривает такой шаг

06 июля, воскресенье
23:43

Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму-именинницу

23:31

"Это символ демона, срочно выбросьте!": мольфар рассказал о трендовой детской игрушкеВидео

Реклама
23:21

Базовая военная подготовка для студентов: в Раде раскрыли ключевые детали

22:55

Украина победит, если Запад возьмется за ум: Forbes назвал план действий

22:25

Кому выгодна бесконечная война в Украинемнение

22:10

И полезные, и вкусные: 12 овощей с самым низким содержанием сахара

21:59

В Украине готовят жилищную реформу: что изменится

21:57

Секреты "Калибров": ВМС Украины раскрыли неожиданные изменения в применении

21:07

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

20:45

Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

20:20

"В этом созыве точно": Гетманцев сказал, будет ли Рада раскрывать банковскую тайну

19:57

Украинский "Хогвартс": что скрывал Тайный университет во Львове

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять