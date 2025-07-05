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Дешевой теперь не найти: какая рыба в Украине стала настоящей роскошью

Мария Николишин
5 июля 2025, 11:52
107
На некоторую рыбу цены выросли почти на 30 гривен.
Дешевой теперь не найти: какая рыба в Украине стала настоящей роскошью
Цены на рыбу в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Украине подорожала рыба
  • Стоимость поднялась на скумбрию, сельдь и карп

Цены на продукты питания в украинских супермаркетах становятся выше. Не исключением является и рыба, стоимость которой ощутимо выросла. Об этом говорится на сайте Минфина.

Так, за один килограмм свежемороженой скумбрии сегодня, 5 июля, в среднем придется отдать 214,05 гривен, хотя такое же количество рыбы в прошлом месяце стоило 202,84 гривни.

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Сельдь также стала дороже. За килограмм этой рыбы теперь нужно заплатить 212,70 гривен, хотя в июне средняя стоимость была на уровне 203,84 гривни.

Что интересно, речная рыба в июле не стала дешевле, а наоборот - цены подскочили. Так, живой карп сейчас стоит 192 грн/кг, против - 173,63 грн/кг в июне. А потрошеный продают в супермаркетах по 259 грн/кг, хотя еще месяц назад цена была на уровне 220,20 грн/кг.

Дешевой теперь не найти: какая рыба в Украине стала настоящей роскошью
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, сливочное масло в Украине резко подорожало из-за роста мировых цен на этот продукт. Средняя стоимость килограмма продукта жирностью 72,5-73% уже превышает 580 гривен.

Цены на курятину также ощутимо выросли. Так, килограмм куриного бедра в этом месяце подорожал до 151,50 гривен, хотя в прошлом месяце средняя стоимость этого вида мяса составляла 138,92 гривни.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка говорил, что в течение последнего месяца огурцы значительно подешевели, но это были тепличные огурцы, которые обычно не консервируют.

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Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

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