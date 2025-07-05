Дешевой теперь не найти: какая рыба в Украине стала настоящей роскошью

Коротко:
- В Украине подорожала рыба
- Стоимость поднялась на скумбрию, сельдь и карп
Цены на продукты питания в украинских супермаркетах становятся выше. Не исключением является и рыба, стоимость которой ощутимо выросла. Об этом говорится на сайте Минфина.
Так, за один килограмм свежемороженой скумбрии сегодня, 5 июля, в среднем придется отдать 214,05 гривен, хотя такое же количество рыбы в прошлом месяце стоило 202,84 гривни.
Сельдь также стала дороже. За килограмм этой рыбы теперь нужно заплатить 212,70 гривен, хотя в июне средняя стоимость была на уровне 203,84 гривни.
Что интересно, речная рыба в июле не стала дешевле, а наоборот - цены подскочили. Так, живой карп сейчас стоит 192 грн/кг, против - 173,63 грн/кг в июне. А потрошеный продают в супермаркетах по 259 грн/кг, хотя еще месяц назад цена была на уровне 220,20 грн/кг.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, сливочное масло в Украине резко подорожало из-за роста мировых цен на этот продукт. Средняя стоимость килограмма продукта жирностью 72,5-73% уже превышает 580 гривен.
Цены на курятину также ощутимо выросли. Так, килограмм куриного бедра в этом месяце подорожал до 151,50 гривен, хотя в прошлом месяце средняя стоимость этого вида мяса составляла 138,92 гривни.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка говорил, что в течение последнего месяца огурцы значительно подешевели, но это были тепличные огурцы, которые обычно не консервируют.
Читайте также:
- Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют
- "Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция
- Платят до 43 тысяч в месяц: украинцам предлагают интересную работу: украинцам предлагают интересную работу
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред