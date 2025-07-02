Самое доступное для украинцев мясо становится роскошью: магазины переписали цены

Цены выросли сразу на несколько разновидностей мяса.

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Цены на некоторые виды курятины превысили 150 гривен за килограмм / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Украине продолжает дорожать куриное мясо

Цена на куриное филе по сравнению с предыдущим месяцем изменилась наименее заметно

Курятина является самым доступным для украинцев мясом, но даже на него цены стремительно растут. Об этом свидетельствуют данные от 2 июля на сайте Минфин.

Килограмм куриного бедра в этом месяце подорожал до 151,50 гривен, хотя в прошлом месяце средняя стоимость этого вида мяса составляла 138,92 гривны.

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Подорожали и куриные голени, однако не так существенно. В июне они в среднем стоили 90,39 гривны за килограмм, а в этом месяце ценник поднялся до 94,50 гривен.

Подобная ситуация с куриной тушкой. Цена на нее повысилась с 116,99 гривен за килограмм до 119,75 гривен в июле.

Наименее заметно изменилась цена на куриное филе. После стремительного подорожания в прошлом месяце до 223,17 гривен, в июле цена поднялась лишь до 224,03. гривен за килограмм.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине переписали цены на овощи и фрукты. Согласно данным аналитиков, большинство продуктов подешевели, но есть и те, которые стали дороже.

Ранее сообщалось, что на внутреннем рынке Украины быстро снижаются цены на голубику. Дешевеет преимущественно голубика низкого и среднего качества, в то время как цена на ягоду премиального класса остается относительно высокой.

Накануне стало известно, что сыр в Украине относится к продуктам с высокой стоимостью, и эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен. Потребителям стоит готовиться к новым изменениям в стоимости этого продукта.

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