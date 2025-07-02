2 000 гривен 'сверху': украинцы могут получить дополнительную выплату на детей

Денежную помощь для детей предоставляют единоразово.

https://glavred.info/economics/2-000-griven-sverhu-ukraincy-mogut-poluchit-dopolnitelnuyu-vyplatu-na-detey-10677998.html Ссылка скопирована

Денежная помощь детям / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Сумской области оказывают денежную помощь для эвакуированных детей

Сумма выплаты составляет 2 тыс. гривен

Для получения средств нужно обратиться в Департамент по вопросам соцполитики

Украинцы могут получить адресную денежную помощь для эвакуированных детей. Оформление этой выплаты доступно для граждан в Сумской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА.

Отмечается, что выплаты предоставляют в рамках действия комплексной программы поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 2025-2026 годы.

видео дня

Так, денежную помощь оказывают единовременно и адресно одному из родителей, лицам, которые их заменяют, или другим законным представителям детей.

"Помощь предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований и в размерах, предусмотренных в областном бюджете Сумской области на 2025 год на выполнение программы", - говорится в сообщении.

На каждого эвакуированного ребенка будут оказывать помощь в размере 2 тыс. гривен. Для того, чтобы ее получить, граждане должны лично обратиться в Департамент по вопросам соцполитики областной госадминистрации или подразделений райгосадминистраций, сельских, поселковых, городских советов по вопросам соцзащиты населения. Там нужно:

написать заявление;

указать реквизиты счета в банке;

приложить копии паспорта заявителя;

копию идентификационного кода;

копии документов с подтверждением родственных связей с ребенком;

копию справки о пребывании ребенка на учете внутренне перемещенных лиц.

Денежная помощь - последние новости

Как сообщал Главред, некоторые украинцы, у которых есть дети, в 2025 году могут получать дополнительную ежемесячную выплату до 6,4 тысяч гривен. Помощь назначается в зависимости от возраста ребенка.

Также известно, что в Харьковской области жители, которые относятся к уязвимым категориям населения, могут получить помощь эквивалентную 29 000 гривен для ведения личного хозяйства.

Кроме того, жители пяти украинских областей, находящихся вблизи зоны боевых действий, могут получить финансовую поддержку от правительства Эстонии. Программа продлится три месяца.

Читайте также:

Внутренне перемещенные лица Внутренне перемещенные лица - лица, которые вынуждены внезапно бежать из своих домов в больших количествах вследствие вооруженного конфликта, внутренней вражды, систематических нарушений прав человека или стихийного бедствия и находятся на территории собственной страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред