Украинцы останутся без бесплатного проезда: кто потеряет льготы уже с 1 июля

Бесплатно ездить в общественном транспорте можно будет с 1 сентября.

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Льготы на проезд в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Школьники и курсанты потеряют льготы на проезд

Льготы будут восстановлены с 1 сентября

Сейчас школьники могут получить скидку 75% на проездные

Уже с 1 июля школьники и курсанты высших военных учебных заведений потеряют льготы на проезд в общественном транспорте. До конца августа для них будут действовать общие условия. Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что бесплатно ездить ученики могут только в период с 1 сентября до 30 июня включительно, то есть, во время учебного года.

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Однако школьники могут получить скидку 75% на проездные в этот период. Где их можно приобрести:

в приложении "Киев.Цифровой";

через терминал самообслуживания.

Известно, что стоимость проездных будет следующей:

проездной без ограничения поездок на месяц - 325 гривен;

проездной без ограничения поездок на вторую половину месяца - 162,50 гривни;

проездной на месяц на 46 поездок - 72,50 гривни;

проездной на месяц на 62 поездки - 97,50 гривен;

проездной на месяц на 92 поездки - 143,75 гривни;

проездной на месяц на 124 поездки - 192,50 гривни.

Льготы для украинцев - что известно

Как сообщал Главред, в Украине ввели новый порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, с мая право на льготу определяется в зависимости от совокупного дохода семьи.

Также известно, что в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий.

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