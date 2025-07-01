Украинцы останутся без бесплатного проезда: кто потеряет льготы уже с 1 июля

Коротко:
- Школьники и курсанты потеряют льготы на проезд
- Льготы будут восстановлены с 1 сентября
- Сейчас школьники могут получить скидку 75% на проездные
Уже с 1 июля школьники и курсанты высших военных учебных заведений потеряют льготы на проезд в общественном транспорте. До конца августа для них будут действовать общие условия. Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что бесплатно ездить ученики могут только в период с 1 сентября до 30 июня включительно, то есть, во время учебного года.
Однако школьники могут получить скидку 75% на проездные в этот период. Где их можно приобрести:
- в приложении "Киев.Цифровой";
- через терминал самообслуживания.
Известно, что стоимость проездных будет следующей:
- проездной без ограничения поездок на месяц - 325 гривен;
- проездной без ограничения поездок на вторую половину месяца - 162,50 гривни;
- проездной на месяц на 46 поездок - 72,50 гривни;
- проездной на месяц на 62 поездки - 97,50 гривен;
- проездной на месяц на 92 поездки - 143,75 гривни;
- проездной на месяц на 124 поездки - 192,50 гривни.
Льготы для украинцев - что известно
Как сообщал Главред, в Украине ввели новый порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, с мая право на льготу определяется в зависимости от совокупного дохода семьи.
Также известно, что в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий.
Читайте также:
- Средства с "тысячи Зеленского" будут возвращать: украинцев предупредили
- Отправить посылку смогут не все: Укрпочта ввела строгие ограничения для украинцев
- Исторический скачок евро и подорожание доллара: новый курс ударит по кошельку
Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред