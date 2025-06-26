Из-за бензина и дизеля: в Украине хотят ввести льготы для автомобилистов

Если сейчас резко отменить такие льготы, то, в частности, может вернуться спрос на авто с двигателем внутреннего сгорания.

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В Украине хотят ввести льготы для автомобилистов/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине могут снова начать действовать льготы на ввоз в наше государство электромобилей

Уже зарегистрирован законопроект о продлении таких льгот

Нардеп объяснил, какие преимущества могут получить водители

В Украине хотят продлить льготы на ввоз в наше государство электромобилей. Соответствующий законопроект №13351-1 был зарегистрирован в Верховной Раде.

Как предполагается в законопроекте, соответствующие льготы могут продлить на ввоз электромобилей в Украину на период военного положения и один год после его завершения.

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Такая инициатива направлена на то, чтобы поддерживать граждан, которые выбирают современный, экологический и экономически выгодный транспорт, рассказал инициатор и один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко (фракция "Слуга народа") в комментарии для "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что электромобиль - это не роскошь, а практический инструмент энергетической независимости и уменьшения выбросов.

Крейденко отметил, что льготный режим, в частности, предусматривает освобождение от НДС, ввозной пошлины и сниженного акциза.

Нардеп подчеркнул, что такая инициатива направлена на то, чтобы сохранить доступность электротранспорта для граждан, а также поддержать малый бизнес, улучшить развитие инфраструктуры и выполнение экологических обязательств Украины.

Крейденко высказал мнение, что если резко отменить такие льготы, то это может стать причиной потери инвестиций, а также снизить доступность электромобилей и вернуть спрос на авто с двигателем внутреннего сгорания.

Штрафы для водителей - последние новости

Как ранее сообщал Главред, водителям в Украине грозит крупный штраф - что нужно немедленно проверить. Хотя во время полномасштабной войны для водителей сделали одно исключение, многие все еще не соблюдают ПДД.

Также ранее сообщалось, что водителям грозят большие штрафы за номерные знаки - как избежать наказания. Водители допускаются трех ошибок с номерными знаками, за которые предусмотрены штрафы.

Напомним, накажут на более чем 100$ - в Украине стали жестче правила парковки. Меры призваны минимизировать злоупотребления и гарантировать свободный доступ к парковочным местам тем, кто в них действительно нуждается.

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