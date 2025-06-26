В Украине для одной категории граждан будут выдавать кредиты по-другому: кого коснется

Вы узнаете:
- Для какой категории граждан могут изменить условия выдачи кредитов
- Когда это может произойти
В Украине планируют изменить условия выдачи кредитов для военных.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил расширить финансирование государственной программы ипотечного кредитования "еОселя" и изменить условия кредитования военнослужащих. Об этом сообщил глава указанного комитета Даниил Гетманцев.
В частности, предлагается обязать банки, в которых обслуживаются военнослужащие, установить кредитные лимиты для них в размере их среднемесячной зарплаты за последние три месяца (депутаты рекомендуют зафиксировать это в межбанковском меморандуме).
Также предлагается поручить Кабинету министров Украины разработать механизм компенсации банкам ставки по кредитам военнослужащим. Однако четких источников финансирования нардепы не указали.
Минобороны и Генеральному штабу ВСУ планируется поручить, чтобы они установили четкий перечень документов для военных, на основании которых финансовые учреждения обязаны выдавать льготные кредиты.
В то же время в финансовом комитете Верховной рады предлагают сделать так, чтобы льготные условия кредитования не распространялись на работников силового блока, которые не принимали непосредственного участия в отпоре вооруженной агрессии страны-агрессора России и обеспечении национальной безопасности нашего государства.
Речь идет о том, что льготные условия кредитования не будут доступны работникам следующих структур, если они не принимали непосредственного участия в обороне нашей страны:
- Офис Генерального прокурора
- Национальное антикоррупционное бюро Украины
- Государственное бюро расследований
- Бюро экономической безопасности
- Служба судебной охраны
Пенсии и соцвыплаты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, пенсионерам начислят 944 грн ежемесячно - стало известно, как оформить дополнительные выплаты. Эта надбавка равна 40% от минимальной пенсии, которая с 2025 года вырастет до 2361 грн.
Также стало известно, что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля. Пенсионный фонд Украины с 1 июля начинает администрировать соцвыплаты для более быстрой и эффективной обработки заявок.
Напомним, будет ощутимая прибавка - стало известно, кто из пенсионеров будет получать большие выплаты. Почти треть украинских пенсионеров будут получать дополнительные суммы.
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Кто такой Даниил Гетманцев
Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.
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