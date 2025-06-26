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В Украине для одной категории граждан будут выдавать кредиты по-другому: кого коснется

Алёна Воронина
26 июня 2025, 10:20
286
Для одной категории граждан планируют изменить условия кредитования.
Кредит, налоги
В Украине для одной категории граждан будут выдавать кредиты по-другому/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для какой категории граждан могут изменить условия выдачи кредитов
  • Когда это может произойти

В Украине планируют изменить условия выдачи кредитов для военных.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил расширить финансирование государственной программы ипотечного кредитования "еОселя" и изменить условия кредитования военнослужащих. Об этом сообщил глава указанного комитета Даниил Гетманцев.

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В частности, предлагается обязать банки, в которых обслуживаются военнослужащие, установить кредитные лимиты для них в размере их среднемесячной зарплаты за последние три месяца (депутаты рекомендуют зафиксировать это в межбанковском меморандуме).

Также предлагается поручить Кабинету министров Украины разработать механизм компенсации банкам ставки по кредитам военнослужащим. Однако четких источников финансирования нардепы не указали.

Минобороны и Генеральному штабу ВСУ планируется поручить, чтобы они установили четкий перечень документов для военных, на основании которых финансовые учреждения обязаны выдавать льготные кредиты.

В то же время в финансовом комитете Верховной рады предлагают сделать так, чтобы льготные условия кредитования не распространялись на работников силового блока, которые не принимали непосредственного участия в отпоре вооруженной агрессии страны-агрессора России и обеспечении национальной безопасности нашего государства.

Речь идет о том, что льготные условия кредитования не будут доступны работникам следующих структур, если они не принимали непосредственного участия в обороне нашей страны:

  • Офис Генерального прокурора
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины
  • Государственное бюро расследований
  • Бюро экономической безопасности
  • Служба судебной охраны

Пенсии и соцвыплаты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, пенсионерам начислят 944 грн ежемесячно - стало известно, как оформить дополнительные выплаты. Эта надбавка равна 40% от минимальной пенсии, которая с 2025 года вырастет до 2361 грн.

Также стало известно, что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля. Пенсионный фонд Украины с 1 июля начинает администрировать соцвыплаты для более быстрой и эффективной обработки заявок.

Напомним, будет ощутимая прибавка - стало известно, кто из пенсионеров будет получать большие выплаты. Почти треть украинских пенсионеров будут получать дополнительные суммы.

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Кто такой Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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