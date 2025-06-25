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"Ядерный удар или что-то еще": эксперт сказал, что будет с ценами на нефть до конца июня

Руслана Заклинская
25 июня 2025, 17:46
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Даже в случае прекращения иранского экспорта нефти его заместит Саудовская Аравия, отметил Михаил Гончар.
'Ядерный удар или что-то еще': эксперт сказал, что будет с ценами на нефть до конца июня
Когда ждать стабилизации цен на нефть / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Гончара:

  • В ближайшие дни падение цен на нефть маловероятно
  • На мировом рынке нет дефицита нефти
  • Если до конца июня не будет серьезной эскалации, то цены приблизятся к предыдущему уровню

В ближайшие дни ожидать падения цен на нефть не стоит. Однако, если до конца июня не произойдет дальнейшей эскалации, например ядерного удара или другого серьезного обострения между Ираном и Израилем, ситуация стабилизируется. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Если до конца июня не будет дальнейшей эскалации... (ядерный удар или что-то еще), то ситуация стабилизируется, а цены если не вернутся на тот уровень, который был, то будут приближаться к этому", - заявил эксперт.

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Гончар напомнил, что в августе-сентябре 2019 года хуситы атаковали саудовскую нефтяную инфраструктуру крылатыми ракетами и дронами. Тогда цены на нефть взлетели на 20%, но уже через две недели стабилизировались. В то же время, он отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя полностью сравнивать с событиями 2019 года.

"Эти ситуации не совсем можно сравнивать, потому что то был отдельный мощный удар, и все, а здесь происходит серия обменов ударами. Если США останутся в стороне, а ресурс ракет и дронов у сторон истощится, ситуация тоже стабилизируется. Но очевидно, что это не произойдет в ближайшие дни", - пояснил Гончар.

По его словам, дефицита нефти на мировом рынке нет. Даже если экспорт иранской нефти внезапно прекратится из-за возможных действий Израиля (что маловероятно по ряду причин), ее может заместить Саудовская Аравия, которая имеет соответствующие запасы и экспортные мощности.

"Собственно говоря, падение цен на нефть в течение последних месяцев во многом объясняется тем, что саудиты перешли к увеличению экспорта нефти", - добавил Гончар.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

Война Ирана и Израиля - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 24 июня заявил о достижении полного прекращения огня между Израилем и Ираном. По его словам, война завершится через 24 часа после поэтапного начала перемирия - сначала со стороны Ирана, затем Израиля.

Также Трамп раскритиковал CNN и The New York Times за сообщения, что американские удары не уничтожили иранскую ядерную программу. Он назвал это "фейковыми новостями" и заявил, что объекты в Иране "полностью уничтожены".

Кроме этого, эксперт Михаил Гончар считает, что угроза ядерной войны между Ираном и Израилем пока низкая. Иран не имеет подтвержденной ядерной боеголовки, а ее запуск с гарантией поражения маловероятен из-за мощной ПВО Израиля.

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Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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