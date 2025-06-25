СМИ узнали, что удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу, Трамп разбушевался

По данным Пентагона, удары США якобы не смогли полностью уничтожить центрифуги и высокообогащенный уран на иранских ядерных объектах.

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Трамп набросился с критикой на CNN и NYT / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

СМИ опубликовали информацию о последствиях удара по Ирану

США якобы не смогли полностью уничтожить центрифуги и высокообогащенный уран

В ответ Трамп набросился с критикой на CNN и NYT

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал издания CNN и NYT, которые писали, что ядерные объекты Ирана не были уничтожены после американских ударов.

Глава Белого дома обвинил издания в распространении "фейковых новостей".

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"Фейковые новости CNN вместе с неудачником New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Секретный ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

Ранее телеканал CNN опубликовал статью со ссылкой на американскую разведку о том, что военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в прошлые выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад.

По данным оценки, подготовленной разведывательным управлением Пентагона, удары США не смогли полностью уничтожить центрифуги и высокообогащенный уран на иранских ядерных объектах.

В основном, по данным источников CNN, удары серьезно повредили только надземные сооружения, в частности энергетическую инфраструктуру объектов и здания, которые использовались для преобразования урана в материал для изготовления бомб.

Двое собеседников CNN, знакомых с оценкой разведки США, заявили, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены. Один из них сказал, что иранские центрифуги в основном "не повреждены".

"США отбросили (иранскую ядерную программу, – ред.) назад, возможно, на несколько месяцев, не больше", – добавил один из собеседников телеканала.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что разведывательная служба Пентагона действительно провела первичную оценку последствий ударов по Ирану, но заявила, что она "абсолютно неверна".

"Утечка этой якобы оценки является явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных пилотов-истребителей, которые выполнили безупречную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана", – заявила Левитт CNN.

Удар США по Ирану

Как писал Главред, в ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

По данным Fox News, США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

СМИ писали, что коммерческие спутниковые снимки указывают на то, что атака на ядерный объект в Фордо в Иране серьезно повредила или разрушила глубоко закопанный участок и центрифуги для обогащения урана, которые там размещались, но статус участка остается неподтвержденным.

По данным Reuters, перед атакой США на ядерный объект в Фордо Иран, вероятно, успел переместить в другое место большую часть высокообогащенного урана. При этом отмечается, что подтвердить эту информацию не удалось.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран больше не способен создавать ядерное оружие после ударов США. По словам Вэнса, Иран был очень близок к обладанию ядерным оружием. Целью удара США по Ирану было уничтожение иранской способности обогащать уран и сделать невозможным создание ядерного оружия. Этого якобы удалось достичь.

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