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Последняя неделя июня будет решающей: пойдет ли Иран на ядерный удар по Израилю

Анна Ярославская
24 июня 2025, 02:21
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Если Иран решится на ядерный удар по Израилю, ему нужно гарантированное поражение, то есть чтобы его ракета долетела до цели.
Моссад, Израиль, Иран
Если Иран решится на ядерный удар по Израилю, ему нужно гарантированное поражение / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главные тезисы:

  • Нет подтвержденных данных, что Иран разработал ядерную боеголовку
  • Тегеран знает, что не имеет права на ошибку
  • Период до конца июня будет ключевым

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар оценил угрозу того, что конфликт между Ираном и Израилем перерастет в ядерную войну.

По его словам, подтвержденных данных о том, что Иран разработал ядерную боеголовку, нет. При этом Иран действительно уверенно двигался к созданию ядерной бомбы.

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"Сможет ли Иран теперь, когда часть мощностей поражена, собрать ядерную боевую часть, испытать ее, поставить ее на ракетоноситель и запустить в сторону Израиля – открытый вопрос. А еще надо, чтобы такая ракета долетела до цели, ведь степень перехвата ракет израильской ПВО довольно высока", - сказал Гончар в интервью Главреду.

При этом если Иран решится на ядерный удар по Израилю, ему нужно гарантированное поражение, то есть чтобы его ракета долетела до цели.

"Ведь если ракета будет перехвачена, и потом выяснится, что она несла ядерную боеголовку, Израиль и США смогут использовать это как повод для нанесения ядерного удара по Ирану. Иранское руководство четко осознает, что в данном случае оно не имеет права на ошибку. А сложно гарантировать стопроцентный эффект от того, что собранный впопыхах боезаряд, без испытания, установленный на ракету, сможет преодолеть израильскую ПВО, которая будет противодействовать этому удару, и поразит цель. Вероятность успеха не слишком велика, а вот вероятность негативных последствий – очень высока", - объяснил эксперт.

Гончар добавил, что в этом случае все подземные производственные мощности Ирана, которые сейчас недосягаемы для конвенционных средств поражения, смогут быть уничтожены ядерным боезарядом. Такой удар нанесет либо Израиль, де-факто признав, что он является ядерной державой, либо помогут США.

"Так или иначе у режима аятолл, несмотря на его фанатизм и зацикленность на цели уничтожения Израиля как государства, все-таки есть инстинкт самосохранения, который и будет доминировать. По моему мнению, эта неделя или период до конца июня будет определяющей. Не исключено, что после кульминации этот конфликт перейдет в другую фазу: обмен ударами будет продолжаться, но не с такой интенсивностью, как сейчас", - добавил Гончар.

Война Израиля и Ирана - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

фордо, иран, база, ядерный объект
Секретный ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

В ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

По данным Fox News, США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

По данным СМИ, перед атакой США на ядерный объект в Фордо Иран, вероятно, успел переместить в другое место большую часть высокообогащенного урана. При этом отмечается, что подтвердить эту информацию не удалось.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

Тем временем президент Трамп в воскресенье намекнул на возможность смены власти в Иране.

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Иран ядерная война Михаил Гончар Нападение ХАМАС на Израиль
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