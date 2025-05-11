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Теневая схема Москвы: как нефть минует санкции

Руслан Иваненко
11 мая 2025, 23:47
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Как Кремль использует зону свободной торговли в Индонезии для маскировки происхождения нефтепродуктов.
Путин, нефтяной танкер
Каримун становится новым хабом для российской нефти / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Читайте в материале:

  • Как российская нефть "превращается" в индонезийскую
  • Почему Каримун стал главным хабом в 2025 году
  • Кто стоит за схемами обхода западных санкций

Россия использует индонезийский порт Каримун как ключевой хаб для обхода западных санкций на экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Каримун, расположенный в зоне свободной торговли и фактически вне контроля индонезийских властей, стал главным перевалочным пунктом российских энергоносителей в 2025 году", - сообщает Служба внешней разведки Украины.

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В порту российские нефтепродукты смешивают с сырьем из других стран, после чего они теряют происхождение и формально становятся индонезийскими. Это позволяет избегать действия западных санкций и реэкспортировать продукцию в Сингапур, Малайзию и Китай.

С начала 2025 года через Каримун из порта Усть-Луга (РФ) было экспортировано 590 тыс. тонн мазута. Для сравнения, за январь-март 2024 года - всего 100 тыс. тонн. Также в 2025 году из России впервые было поставлено около 217 тыс. тонн дизельного топлива и 50 тыс. тонн сырой нефти.

В марте-апреле 2025 года в Каримун прибыли по меньшей мере три танкера, которые находятся под санкциями ЕС и Великобритании.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

По данным разведки, "посредниками в торговле подсанкционными товарами являются малоизвестные торговые фирмы, которые часто меняют свои названия до того, как прибудут в конечные пункты назначения".

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Кроме того, власти Соединенных Штатов завершили разработку нового пакета санкций против России, который будет касаться банковской сферы и энергетики.

Тем временем Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны.
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Что такое Служба внешней разведки?

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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