Пенсионерам начислят 944 грн ежемесячно: как оформить дополнительные выплаты

Эта надбавка равна 40% от минимальной пенсии, которая с 2025 года вырастет до 2361 грн.

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Что изменилось в помощи для пожилых людей / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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Как получить 944 грн ежемесячно на уход

Украинцы в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, будут получать повышенную ежемесячную помощь, почти в 1,5 раза больше, чем раньше. Сумма составит 944 гривны в месяц. Выплата предусмотрена Законом №646-IX, регламентирующим поддержку для одиноких пожилых людей, которые не имеют близких для ухода и нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Чтобы получить доплату, нужно соответствовать следующим критериям:

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возраст - от 80 лет;

лицо проживает одно и не имеет родственников, осуществляющих уход;

получает пенсию именно по возрасту (а не по инвалидности);

не имеет других надбавок за уход;

имеет медицинское заключение о необходимости постоянной опеки.

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Процесс оформления начинается с визита к врачу, который направляет на медицинскую комиссию (ВКК). После получения заключения нужно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда с пакетом документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер (ИНН);

заключение ВКК;

справка из ПФУ об отсутствии других доплат на уход.

Помощь выплачивается ежемесячно вместе с основной пенсией.

Новости Украины - выплаты пенсий украинцам

Напомним, Главред ранее рассказывал, как отличаются пенсии в Украине и странах Европы. Стоит указать, что наименьшие пенсии фиксировали среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, но они все равно выше украинских.

Более того, пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20%. Взыскание может быть добровольным (через личное обращение в ПФУ) или принудительным (по решению суда).

Кроме этого, в Украине пенсионер со средней зарплатой и полным трудовым стажем может рассчитывать на пенсию более 5 тысяч гривен.

Больше экономических новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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