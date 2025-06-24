Пенсионерам начислят 944 грн ежемесячно: как оформить дополнительные выплаты

Главное:
- Что предусматривает помощь для граждан в возрасте 80+
- Как получить 944 грн ежемесячно на уход
Украинцы в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, будут получать повышенную ежемесячную помощь, почти в 1,5 раза больше, чем раньше. Сумма составит 944 гривны в месяц. Выплата предусмотрена Законом №646-IX, регламентирующим поддержку для одиноких пожилых людей, которые не имеют близких для ухода и нуждаются в постоянной посторонней помощи.
Чтобы получить доплату, нужно соответствовать следующим критериям:
- возраст - от 80 лет;
- лицо проживает одно и не имеет родственников, осуществляющих уход;
- получает пенсию именно по возрасту (а не по инвалидности);
- не имеет других надбавок за уход;
- имеет медицинское заключение о необходимости постоянной опеки.
Процесс оформления начинается с визита к врачу, который направляет на медицинскую комиссию (ВКК). После получения заключения нужно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда с пакетом документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный номер (ИНН);
- заключение ВКК;
- справка из ПФУ об отсутствии других доплат на уход.
- Помощь выплачивается ежемесячно вместе с основной пенсией.
Новости Украины - выплаты пенсий украинцам
Напомним, Главред ранее рассказывал, как отличаются пенсии в Украине и странах Европы. Стоит указать, что наименьшие пенсии фиксировали среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, но они все равно выше украинских.
Более того, пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20%. Взыскание может быть добровольным (через личное обращение в ПФУ) или принудительным (по решению суда).
Кроме этого, в Украине пенсионер со средней зарплатой и полным трудовым стажем может рассчитывать на пенсию более 5 тысяч гривен.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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