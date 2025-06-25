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Конец бюрократии: что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля

Руслан Иваненко
25 июня 2025, 22:41
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Пенсионный фонд Украины с 1 июля начинает администрировать соцвыплаты для более быстрой и эффективной обработки заявок.

Пенсия
Благодаря новой системе Пенсионный фонд будет обрабатывать заявки онлайн / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Читайте в материале:

  • Кто теперь будет отвечать за администрирование соцвыплат
  • Где можно будет оформить социальную помощь
  • Как цифровизация повлияет на скорость получения выплат

С 1 июля 2025 года администрирование социальных выплат в Украине переходит к Пенсионному фонду Украины. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Получатели социальной помощи не почувствуют изменений в порядке выплат - все, кто имеет на них право, будут получать средства в обычном режиме. Изменения будут касаться только внутренних процедур администрирования.

Кроме того, будет расширена сеть точек, где можно оформить выплаты. Кроме ЦНАПов и работников местных советов, заявки будут принимать в сервисных центрах ПФУ, что сделает услугу более доступной.

Также, благодаря полной цифровизации процессов, рассмотрение заявок и начисление пособий значительно ускорятся.

"ПФУ, который обладает одной из самых мощных ИТ-систем среди госорганов, обеспечит более быструю обработку данных", - отмечают в ведомстве.

Ранее процесс администрирования был долгим и бумажным: органы соцзащиты формировали сведения на районном и областном уровнях, которые затем передавали на государственный уровень, после чего данные возвращались обратно для выплат через банки. Это приводило к задержкам и накоплению задолженностей.

С 1 июля этот механизм заменит цифровая система: заявки, поданные через ЦПАУ, местные советы или сервисные центры ПФУ, сразу будут поступать на онлайн-обработку в Пенсионный фонд, а выплаты напрямую будут зачисляться на банковские карточки получателей. Такая цифровизация поможет ускорить учет заявок и ликвидировать долги.

Коммунальные тарифы в Украине - новости

Напомним, Главред писал, что части граждан Украины придется значительно больше платить за коммунальные услуги - в отдельных случаях суммы могут вырасти втрое.

Ранее экономист предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Накануне сообщалось, что в Украине за год существенно выросла стоимость некоторых коммунальных услуг. Наиболее существенно подорожала электроэнергия - на 63,6%. На втором месте квартплата - плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5%.

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