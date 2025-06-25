Конец бюрократии: что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля

Читайте в материале:
- Кто теперь будет отвечать за администрирование соцвыплат
- Где можно будет оформить социальную помощь
- Как цифровизация повлияет на скорость получения выплат
С 1 июля 2025 года администрирование социальных выплат в Украине переходит к Пенсионному фонду Украины. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Получатели социальной помощи не почувствуют изменений в порядке выплат - все, кто имеет на них право, будут получать средства в обычном режиме. Изменения будут касаться только внутренних процедур администрирования.
Кроме того, будет расширена сеть точек, где можно оформить выплаты. Кроме ЦНАПов и работников местных советов, заявки будут принимать в сервисных центрах ПФУ, что сделает услугу более доступной.
Также, благодаря полной цифровизации процессов, рассмотрение заявок и начисление пособий значительно ускорятся.
"ПФУ, который обладает одной из самых мощных ИТ-систем среди госорганов, обеспечит более быструю обработку данных", - отмечают в ведомстве.
Ранее процесс администрирования был долгим и бумажным: органы соцзащиты формировали сведения на районном и областном уровнях, которые затем передавали на государственный уровень, после чего данные возвращались обратно для выплат через банки. Это приводило к задержкам и накоплению задолженностей.
С 1 июля этот механизм заменит цифровая система: заявки, поданные через ЦПАУ, местные советы или сервисные центры ПФУ, сразу будут поступать на онлайн-обработку в Пенсионный фонд, а выплаты напрямую будут зачисляться на банковские карточки получателей. Такая цифровизация поможет ускорить учет заявок и ликвидировать долги.
Коммунальные тарифы в Украине - новости
Напомним, Главред писал, что части граждан Украины придется значительно больше платить за коммунальные услуги - в отдельных случаях суммы могут вырасти втрое.
Ранее экономист предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.
Накануне сообщалось, что в Украине за год существенно выросла стоимость некоторых коммунальных услуг. Наиболее существенно подорожала электроэнергия - на 63,6%. На втором месте квартплата - плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5%.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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