Конец бюрократии: что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля

Пенсионный фонд Украины с 1 июля начинает администрировать соцвыплаты для более быстрой и эффективной обработки заявок.

https://glavred.info/economics/konec-byurokratii-chto-izmenitsya-dlya-poluchateley-socvyplat-posle-1-iyulya-10676408.html Ссылка скопирована

​

Благодаря новой системе Пенсионный фонд будет обрабатывать заявки онлайн / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

​Читайте в материале:

Кто теперь будет отвечать за администрирование соцвыплат

Где можно будет оформить социальную помощь

Как цифровизация повлияет на скорость получения выплат

С 1 июля 2025 года администрирование социальных выплат в Украине переходит к Пенсионному фонду Украины. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

видео дня

Получатели социальной помощи не почувствуют изменений в порядке выплат - все, кто имеет на них право, будут получать средства в обычном режиме. Изменения будут касаться только внутренних процедур администрирования.

Кроме того, будет расширена сеть точек, где можно оформить выплаты. Кроме ЦНАПов и работников местных советов, заявки будут принимать в сервисных центрах ПФУ, что сделает услугу более доступной.

Также, благодаря полной цифровизации процессов, рассмотрение заявок и начисление пособий значительно ускорятся.

"ПФУ, который обладает одной из самых мощных ИТ-систем среди госорганов, обеспечит более быструю обработку данных", - отмечают в ведомстве.

Ранее процесс администрирования был долгим и бумажным: органы соцзащиты формировали сведения на районном и областном уровнях, которые затем передавали на государственный уровень, после чего данные возвращались обратно для выплат через банки. Это приводило к задержкам и накоплению задолженностей.

С 1 июля этот механизм заменит цифровая система: заявки, поданные через ЦПАУ, местные советы или сервисные центры ПФУ, сразу будут поступать на онлайн-обработку в Пенсионный фонд, а выплаты напрямую будут зачисляться на банковские карточки получателей. Такая цифровизация поможет ускорить учет заявок и ликвидировать долги.

Коммунальные тарифы в Украине - новости

Напомним, Главред писал, что части граждан Украины придется значительно больше платить за коммунальные услуги - в отдельных случаях суммы могут вырасти втрое.

Ранее экономист предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Накануне сообщалось, что в Украине за год существенно выросла стоимость некоторых коммунальных услуг. Наиболее существенно подорожала электроэнергия - на 63,6%. На втором месте квартплата - плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5%.

Читайте также:

В Украине стремительно выросла цена на "сладкий продукт": где еще его можно купить дешевле

Долги за газ ниоткуда: почему украинцам начисляют больше, чем потреблено

Украинцам предоставят скидку 25% на коммуналку: кто имеет право и как оформить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред