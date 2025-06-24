Долги за газ из ниоткуда: почему украинцам начисляют больше, чем они использовали

Вы узнаете:
- Почему украинцам могут начислить лишние кубометры за газ
- Как не переплачивать за газ
Иногда случаются моменты, когда оплата за газ может быть осуществлена, но в платежке все равно появляется долг. В газоснабжающей компании "Нафтогаз" объяснили, что это связано с нарушением определенных правил.
Для того, чтобы избежать накопления долга за потребленный газ, клиентам стоит придерживаться нескольких простых, но важных правил.
В частности, в компании рекомендуют клиентам вовремя платить за потребленный газ - до 25 числа каждого месяца.
"Несвоевременная или частичная оплата может привести к накоплению долга, даже если объемы потребления небольшие", - предупреждают в "Нафтогазе".
Также при оплате коммунальных услуг необходимо быть внимательными. Обязательно нужно проверить, правильно ли указан лицевой счет и реквизиты компании.
Чтобы не появлялись в платежках "неизвестные" долги, то стоит передавать точные показатели с прибора учета ежемесячно. Такой шаг поможет избежать расчетных объемов, которые могут отличаться от реального потребления.
"Эти простые шаги - своевременность, внимательность и контроль - помогут не беспокоиться о возникновении возможной задолженности и избежать лишних хлопот", - подчеркивают в компании.
Тарифы в Украине - новости по теме
Напомним, экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев недавно высказал предположение, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут повлечь рост цен на газ в Европе, что скажется и на стоимости в Украине.
Между тем в ведущей газодобывающей компании сообщили, каким будет тариф на газ в сентябре 2025 года. В частности, "Нафтогаз Украины" приняла решение о том, что тариф на газ для большинства населения останется неизменным, то есть 7,96 гривен за кубометр.
Недавно Главред писал, что части граждан Украины придется значительно больше платить за коммунальные услуги - в отдельных случаях суммы могут вырасти втрое.
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Что такое Нафтогаз Украины?
Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.
В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
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