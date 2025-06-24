Долги за газ из ниоткуда: почему украинцам начисляют больше, чем они использовали

Соблюдение нескольких правил поможет избежать долгов в платежках.

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Почему накапливаются долги за потребленный газ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему украинцам могут начислить лишние кубометры за газ

Как не переплачивать за газ

Иногда случаются моменты, когда оплата за газ может быть осуществлена, но в платежке все равно появляется долг. В газоснабжающей компании "Нафтогаз" объяснили, что это связано с нарушением определенных правил.

Для того, чтобы избежать накопления долга за потребленный газ, клиентам стоит придерживаться нескольких простых, но важных правил.

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В частности, в компании рекомендуют клиентам вовремя платить за потребленный газ - до 25 числа каждого месяца.

"Несвоевременная или частичная оплата может привести к накоплению долга, даже если объемы потребления небольшие", - предупреждают в "Нафтогазе".

Также при оплате коммунальных услуг необходимо быть внимательными. Обязательно нужно проверить, правильно ли указан лицевой счет и реквизиты компании.

Чтобы не появлялись в платежках "неизвестные" долги, то стоит передавать точные показатели с прибора учета ежемесячно. Такой шаг поможет избежать расчетных объемов, которые могут отличаться от реального потребления.

"Эти простые шаги - своевременность, внимательность и контроль - помогут не беспокоиться о возникновении возможной задолженности и избежать лишних хлопот", - подчеркивают в компании.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Тарифы в Украине - новости по теме

Напомним, экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев недавно высказал предположение, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут повлечь рост цен на газ в Европе, что скажется и на стоимости в Украине.

Между тем в ведущей газодобывающей компании сообщили, каким будет тариф на газ в сентябре 2025 года. В частности, "Нафтогаз Украины" приняла решение о том, что тариф на газ для большинства населения останется неизменным, то есть 7,96 гривен за кубометр.

Недавно Главред писал, что части граждан Украины придется значительно больше платить за коммунальные услуги - в отдельных случаях суммы могут вырасти втрое.

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Что такое Нафтогаз Украины? Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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