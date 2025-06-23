Доллар стремительно взлетает вверх, а евро внезапно ушло в пике: новый курс валют

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 23 июня
- Насколько изменится курс евро после установления исторического максимума
Национальный банк Украины изменил курс доллара и евро к гривне на 24 июня. Если курс американской валюты снова поднялся, то европейская - просела после установления исторического максимума.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. По сравнению с 23 июня официальный курс доллара на завтра, 24 июня, поднимется на 3 копейки и составит 41,8702 гривны за 1 доллар.
Зато ситуация с курсом евро противоположная. После максимума евро подешевеет аж на 17 копеек. 24 июня официально курс европейской валюты составит 48,0209 гривны.
На межбанке доллар ушел в крутое пике, ведь валюта США упала на 6 копеек и составляет 41,88-41,91 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с предыдущим днем.
Курс доллара и евро на наличном рынке вырос почти одинаково: американская валюта до 42 гривен, то есть на 15 копеек, а европейская до 48,65 гривен, что на 20 копеек больше.
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Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщал, что на этой неделе, как и на предыдущей, валютный рынок будет находиться в положительной "затяжной" фазе стабильности.
Ранее, как писал Главред, экономист Александр Хмелевский сообщил, что в июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. Национальный банк не спешит с девальвацией национальной валюты.
Накануне стало известно, что в течение новой рабочей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно спокойной. Доллар будет находиться в пределах предыдущих показателей. Любые курсовые "обострения" лишь гипотетические.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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