Доллар стремительно взлетает вверх, а евро внезапно ушло в пике: новый курс валют

Курс евро не опустился ниже психологической отметки, но после исторического максимума несколько просел.

https://glavred.info/economics/dollar-stremitelno-vzletaet-vverh-a-evro-vnezapno-ushlo-v-pike-novyy-kurs-valyut-10675733.html Ссылка скопирована

Официальный курс валют на 24 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 23 июня

Насколько изменится курс евро после установления исторического максимума

Национальный банк Украины изменил курс доллара и евро к гривне на 24 июня. Если курс американской валюты снова поднялся, то европейская - просела после установления исторического максимума.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. По сравнению с 23 июня официальный курс доллара на завтра, 24 июня, поднимется на 3 копейки и составит 41,8702 гривны за 1 доллар.

видео дня

Зато ситуация с курсом евро противоположная. После максимума евро подешевеет аж на 17 копеек. 24 июня официально курс европейской валюты составит 48,0209 гривны.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

На межбанке доллар ушел в крутое пике, ведь валюта США упала на 6 копеек и составляет 41,88-41,91 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара и евро на наличном рынке вырос почти одинаково: американская валюта до 42 гривен, то есть на 15 копеек, а европейская до 48,65 гривен, что на 20 копеек больше.

Курс валют в Украине - последние новости по теме

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщал, что на этой неделе, как и на предыдущей, валютный рынок будет находиться в положительной "затяжной" фазе стабильности.

Ранее, как писал Главред, экономист Александр Хмелевский сообщил, что в июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. Национальный банк не спешит с девальвацией национальной валюты.

Накануне стало известно, что в течение новой рабочей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно спокойной. Доллар будет находиться в пределах предыдущих показателей. Любые курсовые "обострения" лишь гипотетические.

Другие новости:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред