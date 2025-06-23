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Подешевеют на 15%: в Украине скоро упадет цена на популярные продукты

Алёна Воронина
23 июня 2025, 16:28
263
На формирование цены на эти виды продуктов повлияет несколько факторов.
деньги, продукты, магазин
В Украине скоро упадет цена на популярные продукты/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине скоро упадет цена на ряд овощей
  • Однако несколько видов овощей при этом подорожают

В июле 2025 года ожидается снижение цены на овощи. Их стоимость может упасть на 10-15%.

Об этом рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Инна Сало в комментарии Главреду.

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Она отметила, что на формирование цен на плодоовощные существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на горючее.

"В течение июля 2025 года ожидается удешевление овощей - до 10% против июньских цен. Из-за расширения объемов поставок и стабильного потребительского спроса несколько подешевели отдельные виды салатных овощей", - рассказала она.

В то же время Инна Сало отметила, что, согласно прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в течение июля 2025 года цены на салатные овощи могут снизиться по сравнению с нынешними до 15%.

В то же время подорожали: перец болгарский желтый - до 209,25 грн/кг (+16,5 %), помидоры красные - до 99,30 грн/кг (+16,1%), помидоры сливки - до 110,40 грн/кг (+5,7%). Повышение цен повлекло вероятное продление срока получения товарного предложения от нового урожая овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий.

"С расширением предложения овощей открытого грунта наиболее заметно могут снизиться цены на капусту белокочанную, лук репчатый, картофель и свеклу, что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики", - сказала эксперт.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказал о том, какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать. За неделю цены на некоторые продукты резко изменились.

Также ранее сообщалось, что цены взлетят уже в июле - стало известно, какие виды мяса "ударят" по кошельку украинцев. В июле 2025 года возможен рост розничных цен на основные виды мяса.

Напомним, цена на базовый продукт стремительно летит вверх - к чему готовиться украинцам. Ожидается, что в июле 2025 года цены на продукт не перестанут удивлять.

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Кто такая Инна Сало?

Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.

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