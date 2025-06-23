Подешевеют на 15%: в Украине скоро упадет цена на популярные продукты

Кратко:
- В Украине скоро упадет цена на ряд овощей
- Однако несколько видов овощей при этом подорожают
В июле 2025 года ожидается снижение цены на овощи. Их стоимость может упасть на 10-15%.
Об этом рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Инна Сало в комментарии Главреду.
Она отметила, что на формирование цен на плодоовощные существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на горючее.
"В течение июля 2025 года ожидается удешевление овощей - до 10% против июньских цен. Из-за расширения объемов поставок и стабильного потребительского спроса несколько подешевели отдельные виды салатных овощей", - рассказала она.
В то же время Инна Сало отметила, что, согласно прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в течение июля 2025 года цены на салатные овощи могут снизиться по сравнению с нынешними до 15%.
В то же время подорожали: перец болгарский желтый - до 209,25 грн/кг (+16,5 %), помидоры красные - до 99,30 грн/кг (+16,1%), помидоры сливки - до 110,40 грн/кг (+5,7%). Повышение цен повлекло вероятное продление срока получения товарного предложения от нового урожая овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий.
"С расширением предложения овощей открытого грунта наиболее заметно могут снизиться цены на капусту белокочанную, лук репчатый, картофель и свеклу, что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики", - сказала эксперт.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Ранее Главред рассказал о том, какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать. За неделю цены на некоторые продукты резко изменились.
Также ранее сообщалось, что цены взлетят уже в июле - стало известно, какие виды мяса "ударят" по кошельку украинцев. В июле 2025 года возможен рост розничных цен на основные виды мяса.
Напомним, цена на базовый продукт стремительно летит вверх - к чему готовиться украинцам. Ожидается, что в июле 2025 года цены на продукт не перестанут удивлять.
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Кто такая Инна Сало?
Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.
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