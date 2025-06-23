Новые выплаты, подорожание продуктов и уменьшенные лимиты: что меняется для украинцев с 1 июля

В июле украинцев будут ждать серьезные изменения.

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Что меняется для украинцев с 1 июля - список / Коллаж Главред

С 1 июля 2025 года в Украине вступает в силу ряд важных изменений: вводится базовая социальная помощь, меняются правила выплат через Укрпочту, появится возможность оплачивать штрафы от ТЦК в приложении "Резерв+", а внутренне перемещенные лица продолжат получать финансовую поддержку. Кроме того, внедряются новые стандарты качества электроснабжения - с переходом на европейское номинальное напряжение 230/400 В. Главред узнавал, чего ждать украинцам в июле.

Новые выплаты с 1 июля - кто и сколько получит

С 1 июля 2025 года в Украине заработает новый механизм базовой социальной помощи для поддержки уязвимых категорий населения. Он предусматривает объединение нескольких видов социальных выплат в одну. Основная цель - упростить процесс оформления помощи и избежать необходимости собирать многочисленные справки для каждого вида выплат отдельно.

Согласно постановлению Кабинета Министров №371, базовый размер помощи составит 4500 грн, но он может быть выше в зависимости от состава семьи и ее материального положения. Размер помощи рассчитывается как разница между определенной базовой величиной и среднемесячным доходом семьи за последние три месяца.

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Базовые суммы на одного члена семьи:

первый член семьи - 4500 грн;

каждый совершеннолетний - 3150 грн;

ребенок до 18 лет или лицо с инвалидностью I-II группы - 4500 грн.

Для лиц пенсионного возраста без достаточного страхового стажа:

до 10 лет - 2385 грн;

10-20 лет - 2790 грн;

20-30 лет - 3150 грн;

свыше 30 лет - 3960 грн.

Кто сможет получить помощь:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери или родители, которые получают пособие на детей;

многодетные семьи;

семьи, которые получают временную помощь из-за неуплаты алиментов или отсутствия данных об одном из родителей;

лица с инвалидностью;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

После назначения базовой помощи предыдущие выплаты, которые входят в проект, временно прекращаются. В то же время пенсии, субсидии и другие выплаты, не охваченные программой, будут выплачиваться отдельно.

Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода, если программа будет оставаться действующей. В целом пилотный проект продлится до 1 июля 2027 года.

Подать заявку можно будет:

онлайн через портал Дія;

в отделениях Пенсионного фонда Украины;

в ЦПАУ.

График подачи заявок:

с 1 июля 2025 года - для малообеспеченных и многодетных семей;

с 1 октября 2025 года - для других категорий.

Помощь не предоставляется, если:

в семье есть трудоспособные лица, которые не работали, не учились и не служили в течение последних трех месяцев;

семья владеет вторым автомобилем (до 15 лет) или второй квартирой;

имеет банковский вклад более 100 тыс. грн;

в течение года совершила финансовые операции на сумму более 100 тыс. грн.

230 вольт вместо 220 - будут ли перепады

С 1 июля 2025 года в Украине вводятся европейские подходы к определению параметров качества электроснабжения. Одной из ключевых новаций станет переход на номинальное напряжение 230/400 В. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, установлены допустимые пределы отклонения напряжения: от 207 до 253 В (то есть ±10% от номинальных 230 В) Ожидается, что это повысит качество электроснабжения, уменьшит риск повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям напряжения; снизит потребность в стабилизаторах и других средствах защиты, а также повысит энергоэффективность - электроприборы будут работать стабильно, без перегрузок и потерь мощности.

с 1 июля в розетках украинцев будет 230 вольт вместо 220 / Фото - ua.depositphotos.com

"Поскольку сети сильно пострадали - и из-за атак, и из-за аварийных отключений, и из-за деградации оборудования от обоих этих факторов - сейчас именно в распределительных сетях проблемы встречаются довольно часто, особенно в прифронтовых зонах. Поэтому, с одной стороны, это практически ничего не меняет ни для потребителей, ни для энергосистемы - больших изменений не происходит. А с другой - надо понимать, что из-за общего состояния сетей выдерживать как 220 В, так и 230 В сейчас достаточно сложно", - говорил в интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко и советовал украинцам использовать стабилизаторы напряжения, чтобы избежать возможных перепадов.

Новые лимиты на "Укрпочте" - кого это коснется

С 1 июля 2025 года Укрпочта меняет правила для отправлений с наложенным платежом - особенно это касается тех, кто регулярно отправляет что-то с денежным переводом. Как сообщили в компании, эти изменения связаны с требованиями украинского законодательства, согласно которому платежные учреждения должны проверять происхождение средств в случаях, когда физические лица осуществляют системные и значительные по объему операции, которые могут иметь признаки предпринимательской деятельности.

В соответствии с запланированными изменениями:

Максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца - 100 тыс. гривен.

Максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца - 10.

Для физических лиц, получающих наложенный платеж на платежную карту, лимиты не изменятся:

Максимальная сумма платежных операций в течение одного дня - 29 тыс. 999 гривен.

Максимальное количество платежных операций в течение одного дня - 50.

Максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца - 250 тыс. гривен.

Максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца - 500.

То есть если вы просто время от времени что-то продаете или пересылаете - для вас все останется, как было. Но если вы делаете это регулярно и в больших объемах, и при этом не зарегистрированы как предприниматель, то у вас могут возникнуть ограничения.

Штрафы за воинский учет можно будет уплатить в "Резерв+"

С 1 июля в приложении "Резерв+" с конца июня появится возможность оплаты штрафов от ТЦК в несколько кликов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, отметив, что эта опция станет "одним из цифровых достижений года".

Предполагается, что граждане смогут оплатить штрафы за нарушение воинского учета прямо в приложении, без походов в ТЦК, банк и возврата с квитанцией.

Штраф можно будет оплатить со скидкой 50%, если это сделать добровольно. Как это будет работать:

В приложении появится уведомление о нарушении порядка воинского учета.

После нажатия кнопки оплаты - система автоматически сформирует заявление о признании нарушения.

Пользователь проверяет данные, подписывает и отправляет заявление онлайн.

Сообщение попадает в ТЦК, где его обрабатывают и выносят постановление.

Оплата производится через платежную систему, а квитанция сохраняется в реестре "Оберіг", что исключает возможность избежать ответственности. На первом этапе оплатить онлайн можно будет только штраф за несвоевременное обновление данных. Впоследствии возможность распространится и на другие виды нарушений.

Помощь ВПЛ - кто может рассчитывать на выплаты

С июля 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны и переехать в более безопасные регионы Украины, могут продолжить получать ежемесячную денежную помощь от государства. Размер помощи для каждого взрослого переселенца составит 2000 грн в месяц, а для детей и лиц с инвалидностью - 3000 грн.

Средства зачисляются на карту еПоддержка и могут тратиться без ограничений - в частности, на покупки, оплату услуг, снятие наличных или донаты на ВСУ. Помощь предоставляют на 6 месяцев после первого обращения (с 1 августа 2023 года). Для отдельных категорий - возможно одноразовое продление еще на 6 месяцев (автоматически или по заявлению).

Выплаты доступны тем, кто переехал из:

территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия;

временно оккупированных населенных пунктов;

общин, которые находились в блокаде.

Актуальный список таких общин утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, и его стоит регулярно проверять на сайте ведомства.

Подать заявление можно:

Онлайн - через приложение "Дія" (доступно только тем, кто еще не имел статуса ВПЛ):

Обновите приложение и авторизуйтесь. В разделе "Услуги" выберите "Получить статус ВПЛ". Укажите адрес фактического пребывания и подтвердите геолокацию. Нажмите "Хочу получать помощь". Выберите карту еПоддержка для зачисления средств (можно оформить онлайн). Заполните краткую информацию о потребностях и контактные данные. Подтвердите данные и отправьте заявление.

Для родителей с детьми - система автоматически подтянет свидетельства о рождении. Если этого не произошло, документы можно добавить вручную. Средства начисляются после обработки заявления Минсоцполитики и перечисления от Ощадбанка. После зачисления банк присылает уведомление.

Офлайн подать заявку можно в ЦНАПах, органах соцзащиты или через местные власти. Для этого нужно предоставить:

паспорт или ID-карту;

справку ВПЛ (можно оформить вместе с заявлением);

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости).

Если в паспорте нет информации о регистрации в зоне боевых действий - возьмите другой документ, подтверждающий это (например, трудовую книжку, военный билет или свидетельство о праве собственности).

В случае переезда в другой город - необходимо в течение 10 дней сообщить о новом адресе. После этого выплаты будут перенесены по новому месту регистрации.

Курс доллара и евро в июле - чего ждать

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, Нацбанк не спешит с девальвацией гривны.

"Напомню, что среднегодовой курс заложен в Госбюджете на 2025 г. составляет 45 грн. за доллар. Очевидно таким образом НБУ пытается сдержать инфляцию. Есть высокая вероятность, что по итогам 2025 г. среднегодовой валютный курс, заложенный в Госбюджете, не будет достигнут. В июле курс гривны не претерпит существенных изменений. На межбанке гривна будет колебаться в пределах 41,3 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,0 - 49,0 грн. за евро", - считает эксперт.

Цены на продукты в июле - что изменится

Как рассказала в комментарии Главреду главныйнаучный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Инна Сало, на формирование цен на плодоовощные существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

"В течение июля 2025 года ожидается удешевление овощей - до 10 % против июньских цен. Из-за расширения объемов поставок и стабильного потребительского спроса несколько подешевели отдельные виды салатных овощей.

В то же время подорожали: перец болгарский желтый - до 209,25 грн/кг (+16,5 %), помидоры красные - до 99,30 грн/кг (+16,1%), помидоры сливки - до 110,40 грн/кг (+5,7%). Повышение цен повлекло вероятное продление срока получения товарного предложения от нового урожая овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий.

"С расширением предложения овощей открытого грунта наиболее заметно могут снизиться цены на капусту белокочанную, лук репчатый, картофель и свеклу, что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в течение июля 2025 года цены на салатные овощи могут снизиться по сравнению с нынешними до 15%", - рассказала Инна Сало.

По мнению ведущей научной сотрудницы отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", к.э.н. Натальи Копытец, в июле 2025 года могут претерпеть изменения розничные цены на основные виды мяса - говядину, свинину, курятину - могут повыситься до 3,0 %.

"На ценовые колебания на внутреннем рынке мяса влияет ряд факторов. Среди них - изменения в производственных затратах, а именно: потеря поголовья и производств из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, подорожание кормов, ветеринарных препаратов, электроэнергии, средств биобезопасности. Кроме того, на ценовую ситуацию на рынке мяса влияют спрос и предложение, покупательная способность потребителей", - отметила эксперт.

Также продолжается ежемесячное подорожание продукции хлебопекарной отрасли. По словам главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Светланы Черемисиной, в течение июля 2025 года хлеб может прибавить в цене еще 1-2%.

"Тенденция подорожания зерна, которая сохранялась с начала года, в июне 2025 года немного замедлилась. За последний месяц пшеница 2 класса потеряла в цене 1,9 % (-175 грн/т) и сейчас стоит в среднем 9500-9900 грн/т. Пшеница 3 класса подешевела на 1,8 % (-165 грн/т). Цена на нее колеблется в пределах 9300-9750 грн/т. Средняя закупочная цена ржи упала на 6,7 % (-695 грн/т) и составляет сейчас в среднем 9750 грн/т. Также определенный позитив придает ситуация с топливом, которое за последний месяц еще немного подешевело: дизельное топливо - до 52,80 грн/л (-1,6 %), сжиженный газ до 35,03 грн\л (-1,7 %), бензин в среднем подешевел почти на 1,2%", - считает эксперт.

Что такое Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

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