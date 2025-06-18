Каким будет тариф на газ с 1 сентября: украинцам назвали цену за кубометр

Основное:
- В Украине тариф на газ останется неизменным для большинства пользователей
- Тариф не меняют из-за действия моратория
В апреле 2025 года ГК "Нафтогаз Украины" приняла решение о том, что тариф на газ для большинства населения останется неизменным, то есть 7,96 гривен за кубометр.
Однако многие украинцы все же волнуются, что с осени все может измениться и тарифы таки поднимут. На сайте компании говорится о том, что такая стоимость газа будет неизменной и после 1 сентября.
Основной тарифный годовой план "Фиксированный" не будет меняться для 12,5 миллионов украинских домохозяйств до конца апреля 2026 года. Это решение было принято из-за действия моратория на тарифы на коммунальные услуги.
Заметим, что тариф на газ для бытовых потребителей пролонгируют уже четвертый раз с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что части граждан Украины придется значительно больше платить за коммунальные услуги - в отдельных случаях суммы могут вырасти втрое.
Ранее экономист предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.
Накануне сообщалось, что в Украине за год существенно выросла стоимость некоторых коммунальных услуг. Наиболее существенно подорожала электроэнергия - на 63,6%. На втором месте квартплата - плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5%.
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Что такое Нафтогаз Украины?
Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.
В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
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