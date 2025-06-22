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Водителям в Украине грозит большой штраф: что нужно немедленно проверить

Анна Косик
22 июня 2025, 12:46
84
Хотя во время полномасштабной войны для водителей сделали одно исключение, многие все еще не соблюдают ПДД.
Автомобили, водительское удостоверение
На что стоит обратить внимание водителям / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Читайте в материале:

  • Какие документы нужно сверить водителям
  • Какой штраф грозит за несоответствие категорий

Тысячи украинских водителей даже не подозревают, что им грозит штраф в размере 3400 гривен, ведь они нарушают требования ПДД. Об этом сообщило профильное издание "Твоя машина".

Дело в том, что многие не проверяют свои документы. Водители часто думают, что при наличии прав определенной категории они имеют право управлять рядом транспортных средств, которые на самом деле относятся к другим группам транспорта.

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Юристы предупреждают, что полиция в Украине все чаще обращает внимание на такие несоответствия и выписывает водителям штрафы в размере 3400 гривен по статье 126 КУоАП за езду без документов.

Чтобы не попасть в такую ловушку водителям нужно сверять водительские права со свидетельством о регистрации ТС, за руль которого они собираются сесть. В случае несоответствия управлять транспортным средством нельзя, пока водитель не получить права соответствующей категории.

Важно отметить, что после начала полномасштабного вторжения в Украине временно разрешили водителям садиться за руль автомобилей, относящихся к категориям С и С1, если у гражданина есть категория В.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Штрафы для водителей в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине готовятся существенные изменения в правила дорожного движения. Верховная Рада рассматривает законопроект №12172, который предусматривает усиление ответственности за нарушение ПДД на перекрестках и пешеходных переходах.

Ранее сообщалось, что после отмены обязательного техосмотра для большинства легковых автомобилей в Украине полиция усилила контроль за техническим состоянием транспортных средств непосредственно на дорогах. Одной из неожиданных причин для штрафа стало изношенное или просроченное запасное колесо.

Накануне стало известно, что чрезмерная скорость является главной причиной смертей на дорогах. Из-за этого депутаты предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч, за которую украинских водителей сейчас штрафуют.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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