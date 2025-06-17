В Украине вводят штрафы за "запаску": кого коснутся новые проверки полиции

Полиция усиливает контроль за техническим состоянием авто и штрафует за изношенные или просроченные шины, даже запасные.

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Полиция штрафует за изношенное запасное колесо / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

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Почему изношенное запасное колесо может стать причиной штрафа

Какие последствия ждут водителей с неисправными шинами

Планируют ли изменить систему контроля техсостояния авто в Украине

После отмены обязательного техосмотра для большинства легковых автомобилей в Украине полиция усилила контроль за техническим состоянием транспортных средств непосредственно на дорогах. Одной из неожиданных причин для штрафа стало изношенное или просроченное запасное колесо, пишет Іnkorr.com.

Многие водители не подозревают, что могут получить штраф даже из-за состояния запаски. Шины имеют срок службы, который обычно не превышает пяти лет, даже если они не были в использовании. В соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за эксплуатацию некачественной шины предусмотрен штраф в размере от 340 до 510 гривен.

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Если во время проверки полицейские обнаружат неисправности, которые невозможно устранить на месте, автомобиль могут направить на специальную площадку. Это повлечет дополнительные расходы и отнимет у владельца значительное время.

Ранее предлагали внедрить систему, похожую на китайскую, для решения этой проблемы, однако пока изменения не введены.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

"После отмены обязательного техосмотра правительством Украины дорожная полиция усиливает контроль за техническим состоянием авто на дорогах. Штрафы за нарушения могут стать существенным финансовым бременем для владельцев, особенно из-за состояния шин и запасного колеса", - отмечают в издании.

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Как сообщал Главред, в Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению (форма №083/о) и перейти на электронные медзаключения через систему ЕСОЗ, синхронизированную с реестром "Оберіг". Соответствующий законопроект №13131 подал Михаил Радуцкий.

Кроме того, в Украине меняется порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Начиная с 1 июля 2025 года, все проверки транспортных средств должны обязательно сопровождаться видеофиксацией.

Также, в Украине водителям теперь запрещено заниматься ремонтом, мойкой или техническим обслуживанием своих автомобилей в общественных местах - включая дворы многоэтажек, обочины дорог, скверы или даже в лесу. Такие действия теперь считаются административным нарушением правил благоустройства населенных пунктов.

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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