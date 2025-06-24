Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки: как избежать наказания

Водители допускаются трех ошибок с номерными знаками, за которые предусмотрены штрафы.

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Штраф за номерные знаки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие бывают штрафы за номерные знаки

Сколько придется заплатить водителю за нарушение

Номерной знак - важная деталь в авто, хотя многие его даже не замечают. Однако, некоторые ошибки и небрежное отношение могут привести к большому штрафу.

Главред решил разобраться, когда могут выписать штраф за номерные знаки в авто.

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За какие номерные знаки накладывают штраф

Патрульный полицейский с 8-летним стажем работы в комментарии Твоя Машина назвал три самые распространенные ошибки водителей, которые приводят к штрафу за номерные знаки.

Нечитаемые номера

Самое распространенное нарушение с номерными знаками - их загрязнение. Если по какой-то причине они не читаются хотя бы частично с расстояния 20 метров, то водителю грозит штраф в размере 1 190 гривен в соответствии с ч.1 ст.121-3 КУоАП.

Ненадежное крепление

Из-за плохого крепления номерной знак может потеряться, а за это водителей ждет штраф, который также составляет 1 190 гривен. Поэтому стоит регулярно проверять крепление таблички с номером.

Неправильное расположение

Номерной знак в Украине на автомобиле устанавливается по центру бампера или немного правее. Иногда водители крепят его сбоку, снизу или под лобовым стеклом, что квалифицируется полицией как нарушение.

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