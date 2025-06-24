Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки: как избежать наказания

Вы узнаете:
- Какие бывают штрафы за номерные знаки
- Сколько придется заплатить водителю за нарушение
Номерной знак - важная деталь в авто, хотя многие его даже не замечают. Однако, некоторые ошибки и небрежное отношение могут привести к большому штрафу.
Главред решил разобраться, когда могут выписать штраф за номерные знаки в авто.
За какие номерные знаки накладывают штраф
Патрульный полицейский с 8-летним стажем работы в комментарии Твоя Машина назвал три самые распространенные ошибки водителей, которые приводят к штрафу за номерные знаки.
Нечитаемые номера
Самое распространенное нарушение с номерными знаками - их загрязнение. Если по какой-то причине они не читаются хотя бы частично с расстояния 20 метров, то водителю грозит штраф в размере 1 190 гривен в соответствии с ч.1 ст.121-3 КУоАП.
Ненадежное крепление
Из-за плохого крепления номерной знак может потеряться, а за это водителей ждет штраф, который также составляет 1 190 гривен. Поэтому стоит регулярно проверять крепление таблички с номером.
Неправильное расположение
Номерной знак в Украине на автомобиле устанавливается по центру бампера или немного правее. Иногда водители крепят его сбоку, снизу или под лобовым стеклом, что квалифицируется полицией как нарушение.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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