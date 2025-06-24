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Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки: как избежать наказания

Мария Николишин
24 июня 2025, 04:30
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Водители допускаются трех ошибок с номерными знаками, за которые предусмотрены штрафы.
Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки: как избежать наказания
Штраф за номерные знаки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие бывают штрафы за номерные знаки
  • Сколько придется заплатить водителю за нарушение

Номерной знак - важная деталь в авто, хотя многие его даже не замечают. Однако, некоторые ошибки и небрежное отношение могут привести к большому штрафу.

Главред решил разобраться, когда могут выписать штраф за номерные знаки в авто.

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За какие номерные знаки накладывают штраф

Патрульный полицейский с 8-летним стажем работы в комментарии Твоя Машина назвал три самые распространенные ошибки водителей, которые приводят к штрафу за номерные знаки.

Нечитаемые номера

Самое распространенное нарушение с номерными знаками - их загрязнение. Если по какой-то причине они не читаются хотя бы частично с расстояния 20 метров, то водителю грозит штраф в размере 1 190 гривен в соответствии с ч.1 ст.121-3 КУоАП.

Ненадежное крепление

Из-за плохого крепления номерной знак может потеряться, а за это водителей ждет штраф, который также составляет 1 190 гривен. Поэтому стоит регулярно проверять крепление таблички с номером.

Неправильное расположение

Номерной знак в Украине на автомобиле устанавливается по центру бампера или немного правее. Иногда водители крепят его сбоку, снизу или под лобовым стеклом, что квалифицируется полицией как нарушение.

Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки: как избежать наказания
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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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