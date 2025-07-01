Отправить посылку смогут не все: Укрпочта ввела строгие ограничения для украинцев

Известно, какими будут лимиты на выплату наличных физическим лицам.

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Новые лимиты в Укрпочте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Укрпочта изменила правила приема отправлений с наложенным платежом

Физические лица смогут отправлять не более 10 посылок в месяц

Их сумма не должна превышать 100 тысяч гривен

С 1 июля Укрпочта вводит новые лимиты в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом говорится на сайте Укрпочты.

Так, физические лица в течение месяца смогут отправлять наложенным платежом не более 10 посылок на общую сумму до 100 тысяч грн.

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"Компания выступает за прозрачную и законную деятельность и рекомендует всем своим клиентам, которые осуществляют деятельность по продаже товаров или оказанию услуг на системной основе, осуществить регистрацию субъекта предпринимательской деятельности во избежание в будущем сложностей относительно расчетов и налогообложения таких расчетов", - говорится в сообщении.

Для физических лиц, получающих наложенный платеж на платежную карту, лимиты не изменятся:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня - 29 999 грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного дня - 50 шт;

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца - 250 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца - 500 шт.

Укрпочта - последние новости

Как сообщал Главред, Укрпочта ввела новые правила получения отправлений. Так, клиенты, которые приходят в Укрпочту только за посылками, смогут получать их без очереди.

Также для клиентов Укрпочты заработал сервис быстрого возврата посылок, которые не получили адресаты. Отправить посылку обратно можно будет сразу во время оформления.

Кроме того, ранее уже сообщалось, что два крупнейших почтовые операторы Украины изменили правила работы с наложенным платежом. Новые ограничения повлияют на физических лиц, которые регулярно продают товары онлайн.

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Что такое "Укрпочта"? Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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