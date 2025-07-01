Тарифы подорожают на 50%: украинцам повысят стоимость коммуналки после войны

В Украине тарифы на отопление и горячее водоснабжение остаются под действием ценовых мораториев с начала войны.

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После войны украинцев ждет новый скачок цен на коммуналку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Тарифы на электроэнергию для населения повышали в 2023 и 2024 гг

Во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление

Несмотря на повышение цен на электроэнергию, украинские тарифы для населения все еще далеки от рыночных. Однако рост тарифов не должен оставить без защиты уязвимые домохозяйства. Об этом говорится в Меморандуме МВФ.

Как отмечается в документе, в то время как текущим приоритетом власти является устранение последствий войны в энергетическом секторе, также необходимо срочно подготовить план послевоенных реформ и решить старые структурные проблемы.

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По данным МВФ, хотя тарифы на электроэнергию для населения повышали в 2023 и 2024 годах с очень низкого уровня, тарифы на отопление и горячее водоснабжение остаются под действием ценовых мораториев с начала войны.

"Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, в то время как цены на газ для населения покрывают примерно 50% расходов на основе рыночных цен на газ", - говорится в документе.

Поэтому Украине необходим план по созданию устойчивого сектора в послевоенный период, в котором тарифы на коммунальные услуги будут соответствовать уровню окупаемости расходов и будет внедрена новая методика расчета тарифов с учетом социальных факторов, считают в МВФ.

Повышение тарифов поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики, облегчить долговую нагрузку в отдельных его частях и будет стимулировать конкуренцию на оптовом и розничном рынках энергии, а также будет мотивировать меры по повышению энергоэффективности.

"В то же время необходимо защитить наиболее уязвимые домохозяйства от последствий повышения тарифов, в частности, за счет пересмотра жилищно-коммунальной субсидии с целью повышения ее эффективности и точности предоставления. Одной из ключевых задач при этом станет корректное определение уязвимых домохозяйств, нуждающихся в поддержке", - добавили в фонде.

Кстати, нынешний тариф на электроэнергию в Украине на уровне 4,32 грн/кВт-ч продлен до конца октября 2025 года. Правительство Украины два последних года резко повышало тарифы на электроэнергию для населения с 1 июня:

в 2023 году тариф увеличился на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

в 2024 году тариф вырос на 64% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, не касающееся электроэнергии и холодной воды. Около 100% газа населению продает "Нафтогаз" по цене 7,96 грн за тысячу кубометров по НДС. Рыночная цена в мае была на уровне 15,5 грн за 1 кубометр без НДС.

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине могут повысить тарифы на воду. Теперь предлагается возмещать компаниям разницу между размерами тарифов.

В свою очередь директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин предупреждал, что тарифы на отопление и воду вырастут до 50%. Он отметил, что по факту окончания военного времени следует рассчитывать, что все тарифы будут подтягиваться к "экономически обоснованному тарифу".

Также сообщалось, что в Украине изменили условия начисления жилищных субсидий. В частности, теперь многодетным семьям будет проще получить деньги.

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