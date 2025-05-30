В Украине могут повысить тарифы на воду - что известно

Некоторые изменения могут иметь негативный эффект для потребителей.

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Тарифы на воду в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине хотят внести изменения в рекомендации правительства по тарифам на воду

В частности, предлагается возмещать компаниям разницу между размерами тарифов

Мораторий не действует на водоснабжение

Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в рекомендации правительства по тарифам на воду и водоснабжение. Это может привести к повышению тарифов для населения. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, размещенном для обсуждения на сайте ФПУ.

В частности, проектом предлагается оставить рекомендации правительства не повышать тарифы на воду и водоснабжение и применять их к потребителю (населению) на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года. Такие рекомендации содержит постановление от 29 апреля 2022 года № 502.

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В то же время, в случае принятия решения о неизменности тарифов предлагается возмещать компаниям разницу между размерами тарифов из местного бюджета.

В обосновании проекта отмечается, что одним из последствий этого решения может стать "изменение стоимости услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу", что будет иметь негативный эффект для потребителей.

Стоит добавить, что в проекте отмечается, что согласно принятому в июле 2022 года закону № 2479-ІХ в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после запрещается повышать тарифы на:

услуги по распределению природного газа для бытовых потребителей;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) для населения;

услуги по поставке тепловой энергии для населения и поставки горячей воды для населения.

Относительно централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода мораторий не действует.

Тарифы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в настоящее время тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сказал, что в Украине в небольших городах еще с 2023 года водоканалы начали повышать тарифы на услуги водоснабжения.

В то же время, известно, что Нафтогаз Украины продлил действие своего годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Стоимость газа для бытовых потребителей по этому тарифу остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

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Что такое Федерация профсоюзов Украины? Федерация профсоюзов Украины - крупнейшее всеукраинское профсоюзное объединение, в которое входят более 85% членов профсоюзов страны. Создана в 1990 году из активов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в Украине. Действующий председатель - Осовой Григорий Васильевич, пишет Википедия.

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