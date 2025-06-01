В Украине изменили условия начисления жилищных субсидий: кто может получить

Названы условия для получения жилищных субсидий.

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Кто может получить жилищную субсидию / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине изменили условия получения жилищных субсидий

В частности, многодетным семьям будет проще получить деньги

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий. Многодетным семьям будет проще получить деньги. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что условия получения жилищных субсидий меняются таким категориям семей:

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детским домам семейного типа;

приемным семьям, в которых хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, или детей, оставшихся без родительской опеки, устроен на воспитание;

многодетным семьям, в которых на момент обращения и при получении жилищной субсидии проживают трое и более детей, и в которых хотя бы один ребенок находится под опекой/попечительством.

Также приведены случаи, когда для этих семей будут предоставляться жилищные субсидии:

покупки земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, строительных материалов, транспортных средств и т.д;

при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки;

при наличии у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который временно или постоянно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен.

Жилищная субсидия / Инфографика: Главред

Субсидии в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине с 1 мая Пенсионный фонд начал автоматический пересмотр жилищных субсидий, при этом отдельные категории граждан получат помощь без дополнительного обращения.

Кабинет министров принял постановление, которое сокращает бюрократические процедуры и расширяет перечень лиц, которые могут претендовать на субсидию для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на аренду жилья.

Кроме того, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что программа жилищных субсидий для украинцев доступна не только во время холодов - обратиться за субсидией в Пенсионный фонд можно в любой месяц года.

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Что такое субсидия? Субсидия - выплаты, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

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