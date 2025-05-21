Почему в мае 2025 насчитали меньший размер субсидии: украинцам дали объяснение

Коротко о главном:
- Уменьшение размера субсидий в мае связано с тем, что выплаты начислялись за апрель
- Субсидия за апрель рассчитывается только за 15 дней отопления, что приводит к меньшей сумме
В мае украинцы заметили уменьшение размера жилищных субсидий, что связано с особенностями расчета помощи за апрель. Как объясняет Пенсионный фонд Украины, апрель является переходным месяцем - отопление в этот период начисляется только за первую половину месяца, с 1 по 15 число. Именно поэтому объем выплаты оказался ниже, чем за полный отопительный месяц.
Официально отопительный сезон в Украине длится с 16 октября по 15 апреля. Поэтому апрельская субсидия учитывает только 15 дней потребления тепла, что и отразилось на майской выплате.
Такая схема действует для всех типов отопления - централизованного, автономного или индивидуального - и базируется на установленных социальных нормах.
Жилищная субсидия в Украине рассчитывается по сезонам:
- отопительный сезон: с 1 октября до 30 апреля;
- неотапливаемый сезон: с 1 мая по 30 сентября.
Фактическое отопление, однако, часто начинается лишь с 16 октября и продолжается до 15 апреля. Поэтому выплаты в октябре и апреле всегда меньше - они охватывают лишь половину месяца.
В ПФУ отметили: снижение - временное и связано с сезоном. Субсидии не отменяются и не сокращаются.
В мае стартовал неотапливаемый сезон, поэтому расчеты субсидий осуществляются только на оплату услуг без учета отопления.
Пенсионерам и льготникам рекомендуют внимательно следить за официальной информацией и вовремя обновлять данные, которые могут влиять на назначение помощи.
Субсидии для украинцев - последние новости по теме
Как сообщал Главред ранее, жилищные субсидии назначают круглый год. Выплата назначается с месяца обращения, а рассчитывается дважды в год.
В то же время власти изменили условия субсидий для переселенцев. Теперь обновленный порядок направлен на повышение доступности помощи.
В то же время предупреждалось, что украинцам могут отменить автоматическое начисление субсидий. Некоторым нужно будет подать новое заявление.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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