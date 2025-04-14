Власти изменили условия субсидий для переселенцев: о чем идет речь

Правительство упростило процедуру и увеличило охват программы.

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Субсидия для ВПЛ на аренду жилья стала доступнее / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Правительство упростило процедуру получения субсидий для ВПЛ на аренду жилья

Введено автоматическое продление субсидии

Кабинет министров принял постановление, которое сокращает бюрократические процедуры и расширяет перечень лиц, которые могут претендовать на субсидию для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на аренду жилья.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, обновленный порядок направлен на повышение доступности помощи. В ведомстве напомнили, что инструмент субсидии на аренду жилья заработал 29 января и предусматривает финансовую поддержку ВПЛ на аренду, а также налоговую компенсацию для владельцев жилья.

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"Мы убираем лишние бюрократические процедуры и расширяем круг тех, кто может воспользоваться инструментом субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Также вводятся изменения, которые сделают эту помощь еще более доступной для большего количества внутренне перемещенных лиц. К тому же возрастет и размер такой поддержки. Все эти шаги - важны для того, чтобы поддержать ВПЛ, которые из-за войны потеряли возможность жить в собственных домах", - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович. Рекомендуем: Перед Пасхой внезапно упала цена на популярный продукт: какая стоимость сейчас

Среди главных нововведений

Автоматическое продление субсидии каждые 6 месяцев без подачи нового заявления, если семья соответствует условиям программы.

Обновленная формула расчета обязательного платежа: помощь предоставляется, если расходы на аренду в пределах соцнорм превышают 20% дохода семьи.

Актуализация размера субсидии в соответствии с обновленными данными Госстата по средним ценам аренды.

Возможность получить субсидию даже при официальной аренде части помещения (например, комнаты).

Упрощенная процедура оформления договора: можно использовать как собственный, так и примерный договор.

Участие в программе стало доступным не только для аренды у физических лиц или ФЛП, но и у юридических лиц.

Предусмотрена возможность отказа владельца жилья от налоговой компенсации по собственному желанию.

Эти изменения имеют целью расширить охват программой и упростить механизм получения субсидии для переселенцев.

Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме

Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцам прекратили компенсировать расходы на размещение переселенцев в их домах. Правительство рассматривает возможность продлить проект аж в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Накануне стало известно, что из-за приоритета финансирования сферы безопасности и обороны в бюджете на 2025 год предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты, в частности для ВПЛ.

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Кто такая Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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