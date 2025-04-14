Власти изменили условия субсидий для переселенцев: о чем идет речь

Кратко:
- Правительство упростило процедуру получения субсидий для ВПЛ на аренду жилья
- Введено автоматическое продление субсидии
Кабинет министров принял постановление, которое сокращает бюрократические процедуры и расширяет перечень лиц, которые могут претендовать на субсидию для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на аренду жилья.
Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, обновленный порядок направлен на повышение доступности помощи. В ведомстве напомнили, что инструмент субсидии на аренду жилья заработал 29 января и предусматривает финансовую поддержку ВПЛ на аренду, а также налоговую компенсацию для владельцев жилья.
"Мы убираем лишние бюрократические процедуры и расширяем круг тех, кто может воспользоваться инструментом субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Также вводятся изменения, которые сделают эту помощь еще более доступной для большего количества внутренне перемещенных лиц. К тому же возрастет и размер такой поддержки. Все эти шаги - важны для того, чтобы поддержать ВПЛ, которые из-за войны потеряли возможность жить в собственных домах", - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Среди главных нововведений
- Автоматическое продление субсидии каждые 6 месяцев без подачи нового заявления, если семья соответствует условиям программы.
- Обновленная формула расчета обязательного платежа: помощь предоставляется, если расходы на аренду в пределах соцнорм превышают 20% дохода семьи.
- Актуализация размера субсидии в соответствии с обновленными данными Госстата по средним ценам аренды.
- Возможность получить субсидию даже при официальной аренде части помещения (например, комнаты).
- Упрощенная процедура оформления договора: можно использовать как собственный, так и примерный договор.
- Участие в программе стало доступным не только для аренды у физических лиц или ФЛП, но и у юридических лиц.
- Предусмотрена возможность отказа владельца жилья от налоговой компенсации по собственному желанию.
- Эти изменения имеют целью расширить охват программой и упростить механизм получения субсидии для переселенцев.
Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме
Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцам прекратили компенсировать расходы на размещение переселенцев в их домах. Правительство рассматривает возможность продлить проект аж в 2025 году.
Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.
Накануне стало известно, что из-за приоритета финансирования сферы безопасности и обороны в бюджете на 2025 год предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты, в частности для ВПЛ.
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Кто такая Оксана Жолнович?
Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.
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