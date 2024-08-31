Выплаты для ВПЛ на стоп: для кого с сентября приостановят помощь

В новом бюджете средств на проект по компенсации расходов на размещение ВПЛ не предусмотрено.

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Компенсацию за размещение переселенцев могут возобновить с 2025 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ГСЧС Украины

С 1 сентября 2024 года украинцам прекратят компенсировать расходы на размещение переселенцев в их домах. Это произойдет в связи с тем, что проект "Приют" прекращает свою работу.

Главред рассказал, что в Донецкой ОГА сообщили, что такая компенсация осуществлялась в течение 2023 года за средства международных доноров, а в 2024 году - за финансирование Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако на дальнейшую реализацию этого проекта средства не заложены.

Однако Правительство рассматривает возможность продолжить проект уже в 2025 году. Кроме этого принято решение, что с 1 сентября будут продолжены выплаты для внутренне перемещенных лиц на полгода.

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Кроме этого руководитель Министерства реинтерграции Ирина Верещук добавила уточнения, что не будут лишать выплат ВПО, у которых дети с нового учебного года будут учиться в онлайн-режиме, если они будут получать их в соответствии с законодательством.

Напомним, что помощь для граждан, имеющих статус ВПЛ и проживающих в Украине составляет: 3 тысячи гривен для лиц с инвалидностью и детей, 2 тысячи - для других лиц. Получать их можно 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Кто такая Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

Выплаты в Украине - что известно

Напомним, ряд украинцев имеют право на ежемесячную выплату за особые заслуги перед страной - в случае смерти человека выплату за него могут получать их близкие: родители, дети и супруг/супруга.

Накануне стало известно, что нардепы в Украине определили низкий уровень помощи при рождении ребенка как одну из основных причин уменьшения рождаемости. Поэтому в Раде зарегистрировали законопроект №11072, который предусматривает увеличение размера помощи при рождении ребенка почти в десять раз - с 41 280 грн до более 384 тыс. грн.

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции сообщили, что продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц. Отсутствие человека по зарегистрированному адресу может стать основанием для прекращения государственных выплат.

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