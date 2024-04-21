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Кто из украинцев имеет право на ежемесячную выплату: в Пенсионном объяснили

Дмитрий Видоменко
21 апреля 2024, 11:36
Ряд украинцев имеют право на ежемесячную выплату за особые заслуги перед государством, сообщают специалисты из Пенсионного фонда Украины.
Пенсии, доплаты
Кто имеет право на ежемесячную доплату? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Ряд украинцев имеют право на ежемесячную выплату за особые заслуги перед страной ‒ в случае смерти человека выплату за него могут получать их близкие: родители, дети и супруг/супруга. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Как говорят чиновники Пенсионного фонда, право на такую ежемесячную денежную выплату имеют:

  • граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины:
  • которым начиная с 2014 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
  • которых начиная с 2014 года награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней;
  • которых начиная с 2014 года награжден орденом "За мужество" трех степеней;
  • которых начиная с 2014 года награжден орденом княгини Ольги трех степеней.

Как говорят в ПФУ, на выплату также имеют право члены семьи погибших (умерших) граждан, у которых есть особые заслуги перед Родиной.

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Среди них:

  • родители и супруга (супруг), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, или они имеют право на пенсию независимо от возраста, на досрочную пенсию по возрасту;
  • дети, которые не достигли 18-летнего возраста или которым уже исполнилось 18 лет, но они стали лицами с инвалидностью ранее;
  • дети, которые учатся по дневной форме получения образования в заведениях общего среднего образования, а также в заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.

Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.

К тому же, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысили с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. В результате часть пенсий оказались повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

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