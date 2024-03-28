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Кто в Украине останется без пенсий: как немедленно проверить будущие выплаты

Дмитрий Видоменко
28 марта 2024, 08:14
Тем украинцам, которые планируют выйти на пенсию вовремя (то есть с 60 лет), нужно иметь не менее 35 лет стажа после 2027 года.
Монеты, пенсии
Сколько надо стажа для пенсии? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине для получения пенсии в 65 лет нужно не менее 15 лет трудового стажа. Для того, чтобы проверить, когда вы выйдете на пенсию, стоит пройти регистрацию в Пенсионном кабинете, сообщает портал "Обозреватель".

В то же время тем, кто планирует выйти на пенсию вовремя (то есть с 60 лет), нужно иметь не менее 35 лет стажа после 2027 года. Сейчас норма по стажу составляет 31 год, и она растет ровно на год каждую дюжину месяцев, пока не достигнет 35 лет.

На каждого достигшего совершеннолетия украинца оформили пенсионное дело. В нем отражается и стаж, и размер зарплаты. Пройти верификацию на портале можно с помощью системы BankID или Квалифицированной электронной подписи (КЭП).

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Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, человеку нужно иметь:

  • в 2024-м – минимум 31 год стажа;
  • в 2025-м – минимум 32 года стажа;
  • в 2026-м – минимум 33 года стажа;
  • в 2027-м – минимум от 34 года стажа;
  • в 2028-м – минимум 35 лет стажа.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, к такому возрасту обязательно нужно иметь:

  • в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;
  • в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;
  • в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;
  • в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;
  • в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Социальные выплаты в Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.

Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.

К тому же, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Как говорится в материале портала "Обозреватель", в результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

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