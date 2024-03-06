Пересчет пенсий для украинцев: из-за нового фактора повысят часть выплат

В Украине с 1 апреля минимальную пенсию повысят с 7100 до 8000 грн (в результате части пенсионеров выплаты поднимут с 2840 до 3200 грн).

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Украинцам снова пересчитают пенсии / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Как говорится в материале портала "Обозреватель", в результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас этот показатель составляет 2840 грн, а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Согласно последнему отчету Пенсионного фонда, в Украине пенсию до 3 тысяч грн получают более 3 млн человек. Еще 2,2 млн украинцев получают до 4 тысяч грн в месяц. В общей сложности около 5,29 млн украинцев получают пенсию до 4 тысяч грн (и это большинство пенсионеров).

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Что такое Пенсионный фонд Украины? Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".

В Украине пенсию получают 10,51 млн человек. То есть на самом деле средняя пенсия для большинства – показатель пока недостижимый. И ситуация ухудшается, потому что все последующие пенсионеры, начиная с 2017 года, имеют самые плохие условия.

Следовательно, еще 1,56 млн украинцев получат пенсию в размере от 4 тысяч до 5 тысяч грн. А с учетом предыдущих групп 6,85 млн из 10,51 млн получат пенсию до 5 тысяч грн.

С 1 марта прибавку к пенсии получили 10 млн пенсионеров (всего в стране 10,5 млн пенсионеров). Ее размер составляет примерно от 100 до 1,5 тысячи грн. На 100 грн в основном повысят минимальные выплаты, тогда как полторы тысячи получат те, кто имел высокую зарплату.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, отдельная часть пенсионеров Украины может остаться без выплат. В каких случаях изымается пенсия граждан рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Также, 24 февраля 2024 года заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила о том, что в Украине с 1 марта года пенсии будут проиндексированы на 8% (а не на 13% ‒ такая информация активно циркулировала в СМИ). Как говорит чиновница, такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает уровень инфляции в минувшем году.

Кроме того, для граждан Украины могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. В первую очередь, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином. Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в официальном разъяснении Верховной Рады.

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