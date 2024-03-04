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Что будет с пенсиями в 2024 году: Шмыгаль дал окончательный ответ

Елизавета Бельмас
4 марта 2024, 14:13
Стало известно, как будут индексировать социальные выплаты в 2024 году и стоит ли украинцам ждать задержек выплат.
Шмыгаль дал окончательный ответ
Шмыгаль дал окончательный ответ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Украинцы, несмотря на войну, продолжают получать все социальные выплаты и пенсии в том числе. Изменится ли порядок выплат в 2024 году рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на ежегодной пресс-конференции.

Согласно словам Шмыгаля, с 1 марта в Украине в третий раз за время полномасштабного вторжения Российской Федерации приступили к индексации пенсий. В этом году она составит 8% (эта сумма состоит из уровня инфляции и части уровня роста средней зарплаты в стране).

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации.

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До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Премьер-министр Украины заверил граждан, что все индексации и выплаты пройдут по счетам вовремя и это важное социальное обязательство страны. К тому же, правительство в полной мере выполняет и все другие социальные обязательства, а их - более трех десятков.

"Всё будет вовремя: и индексация и выплаты...Мы на задерживаем социальные выплаты и весь спектр "социалки" у нас выполняется, несмотря на войну", - сообщил Шмыгаль.

Также министр добавил, что в 2024 году в бюджет страны заложено 9 миллиардов на социальную защиту населения и это бюджетная часть без ЕСВ, который напрямую идет в ПФУ для пенсионных выплат.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, отдельная часть пенсионеров Украины может остаться без выплат. В каких случаях изымается пенсия граждан рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Также,

24 февраля 2024 года заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила о том, что в Украине с 1 марта года пенсии будут проиндексированы на 8% (а не на 13% ‒ такая информация активно циркулировала в СМИ). Как говорит чиновница, такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает уровень инфляции в минувшем году.

Также, для граждан Украины могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. В первую очередь, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином. Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в официальном разъяснении Верховной Рады.

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пенсия новости Украины Денис Шмыгаль
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