Кому в Украине могут отменить выплаты пенсий: разъяснение Пенсионного фонда

В Украине могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. К примеру, в случае выявления недостоверных документов, сообщают в ПФУ.

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Как не остаться без пенсии? / коллаж Главред, фото УНИАН

Для граждан Украины могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. В первую очередь, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином. Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в официальном разъяснении Верховной Рады.

Из-за чего могут отменить пенсию в Украине:

смерть пенсионера;

выезд за границу на ПМЖ;

выявление недостоверных документов, предоставляемых при оформлении пенсии;

отсутствие действий на счетах пенсионера в течение полугода, а о неполучении средств на "Укрпочте";

непризнание гражданина лицом с инвалидностью;

возвращение на работу пенсионера, вышедшего на пенсию за выслугой лет.

При этом были зафиксированы и остальные случаи прекращения выплат. Однако их отмены в большинстве случаев можно избежать, для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд и сообщить о таких обстоятельствах:

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выезд за границу;

смена личных данных пенсионера.

Для возобновления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд для получения официальной причины отмены выплат. А для возобновления начисления пенсии лицу нужно написать специальное заявление. Если произошли изменения, которые влияют на пенсионные выплаты, к примеру, начисление дополнительного стажа, об этом нужно сообщить и подтвердить факт документально. Рассмотрение заявления продлится до десятки суток.

Что такое пенсионный фонд Украины? Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделение "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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