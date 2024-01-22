Часть украинцев оказалась под угрозой прекращения выплат пенсий: кто рискует

Некоторым пенсионерам могут прекратить насчитывать выплаты - тем, кто получает пенсию на карту, но при этом в течение долгого времени не снимает с нее деньги

https://glavred.info/economics/chast-ukraincev-okazalas-pod-ugrozoy-prekrashcheniya-vyplat-pensiy-kto-riskuet-10535147.html Ссылка скопирована

Как украинцам не остаться без пенсии? / коллаж Главред, фото УНИАН

Некоторым украинским пенсионерам могут прекратить насчитывать выплаты ‒ в первую очередь тем, кто получает пенсию на карту, но при этом в течение долгого времени не снимает с нее ни копейки. Как объяснили аналитики портала "На пенсии", Пенсионный фонд приостанавливает начисление средств на счета, на которых не происходило никаких действий в течении полугода.

Более того, отмечается, что анаголичная ситуация происходит с выплатами пенсий через отделения "Укрпочты" – если пенсионер полгода не приходит по пенсию, то дальнейшие начисления блокируются.

"Речь идет о сроке 6 месяцев. То есть, если в течение этого времени на счете отсутствует движение средств, то пенсию перестают начислять, а сам счет блокируют. Даже если вы хотите накопить средства, лучше это делать на отдельном депозитном счете", – говорится в сообщении.

видео дня

При этом чиновниками подчеркивается, что блокирование счета происходит согласно законодательству Украины.

"На самом деле механизм работает уже давно, много лет. И это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий", – рассказала ранее первый замминистра соцполитики Дарья Марчак.

В то же время, говорит чиновница, прекращение начислений не означает, что у таких украинцев отбирают пенсию.

В таком случае:

пенсия накапливается на счетах Пенсионного фонда;

однако не перечисляется на карту человека.

Но остановка выплат не означает, что пенсионер больше никогда не будет получать денег, ведь начисления можно восстановить.

Для этого нужно пройти физическую идентификацию:

связаться с сотрудником Пенсионного фонда (ПФУ) по видеосвязи;

пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с "Дия. Подпись";

отправить письмо в Пенсионный фонд.

"Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве", – объяснили эксперты.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине власти обещали повысить пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.