Часть украинцев оказалась под угрозой прекращения выплат пенсий: кто рискует

Некоторым украинским пенсионерам могут прекратить насчитывать выплаты ‒ в первую очередь тем, кто получает пенсию на карту, но при этом в течение долгого времени не снимает с нее ни копейки. Как объяснили аналитики портала "На пенсии", Пенсионный фонд приостанавливает начисление средств на счета, на которых не происходило никаких действий в течении полугода.
Более того, отмечается, что анаголичная ситуация происходит с выплатами пенсий через отделения "Укрпочты" – если пенсионер полгода не приходит по пенсию, то дальнейшие начисления блокируются.
"Речь идет о сроке 6 месяцев. То есть, если в течение этого времени на счете отсутствует движение средств, то пенсию перестают начислять, а сам счет блокируют. Даже если вы хотите накопить средства, лучше это делать на отдельном депозитном счете", – говорится в сообщении.
При этом чиновниками подчеркивается, что блокирование счета происходит согласно законодательству Украины.
"На самом деле механизм работает уже давно, много лет. И это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий", – рассказала ранее первый замминистра соцполитики Дарья Марчак.
В то же время, говорит чиновница, прекращение начислений не означает, что у таких украинцев отбирают пенсию.
В таком случае:
- пенсия накапливается на счетах Пенсионного фонда;
- однако не перечисляется на карту человека.
Но остановка выплат не означает, что пенсионер больше никогда не будет получать денег, ведь начисления можно восстановить.
Для этого нужно пройти физическую идентификацию:
- связаться с сотрудником Пенсионного фонда (ПФУ) по видеосвязи;
- пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с "Дия. Подпись";
- отправить письмо в Пенсионный фонд.
"Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве", – объяснили эксперты.
Пенсия в Украине
Напомним, что в Украине власти обещали повысить пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
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