В Украине часть пенсионеров могут сразу получить 10 выплат: кто имеет право

В Украине кроме пенсий многие пенсионеры могут получать от государства дополнительные выплаты. Это и компенсационная доплата и надбавка за детей и донорство.

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Для получения денежной помощи в размере 10 месячных пенсий, говорят в ПФУ, люди должны соответствовать ряду условий / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине помимо, собственно, пенсий многие пенсионеры могут получать от государства дополнительные выплаты ‒ и компенсационная доплата, и надбавка за детей и донорство ‒ а некоторые пенсионеры имеют право получить сразу 10 пенсионных выплат. Но для этого необходимо выполнить ряд условий, сообщает специализированный портал "На пенсии".

По словам специалистов Пенсионного фондов ‒ для получения денежной помощи в размере 10 месячных пенсий люди должны соответствовать ряду условий, в числе которых:

Наличие 30 лет страхового стажа на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет. Факт работы (за исключением периодов пребывания в отпусках по уходу за ребенком, дополнительных отпусках без сохранения заработной платы и т.п.) должен быть подтвержден документально;

Работа должна продолжаться в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;

На день достижения пенсионного возраста лицо должно состоять в должности, дающей право на выплату денежной помощи.

Если условия соблюдены, после поступления информации об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на дату принятия решения о назначении пенсии вам должны начислить указанную помощь.

Далее ‒ по поводу требования предоставить справку о заработной плате за период до 1 июля 2000 года ‒ то, говорят чиновники, она необходима для решения вопроса возможности увеличения назначенного размера пенсии, но эта справка никак не влияет на определение права начисления денежной помощи.

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Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине власти обещали повысить пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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