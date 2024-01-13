В Украине часть пенсионеров могут сразу получить 10 выплат: кто имеет право

В Украине помимо, собственно, пенсий многие пенсионеры могут получать от государства дополнительные выплаты ‒ и компенсационная доплата, и надбавка за детей и донорство ‒ а некоторые пенсионеры имеют право получить сразу 10 пенсионных выплат. Но для этого необходимо выполнить ряд условий, сообщает специализированный портал "На пенсии".
По словам специалистов Пенсионного фондов ‒ для получения денежной помощи в размере 10 месячных пенсий люди должны соответствовать ряду условий, в числе которых:
- Наличие 30 лет страхового стажа на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет. Факт работы (за исключением периодов пребывания в отпусках по уходу за ребенком, дополнительных отпусках без сохранения заработной платы и т.п.) должен быть подтвержден документально;
- Работа должна продолжаться в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;
- На день достижения пенсионного возраста лицо должно состоять в должности, дающей право на выплату денежной помощи.
- Если условия соблюдены, после поступления информации об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на дату принятия решения о назначении пенсии вам должны начислить указанную помощь.
Далее ‒ по поводу требования предоставить справку о заработной плате за период до 1 июля 2000 года ‒ то, говорят чиновники, она необходима для решения вопроса возможности увеличения назначенного размера пенсии, но эта справка никак не влияет на определение права начисления денежной помощи.
Пенсия в Украине
Напомним, что в Украине власти обещали повысить пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
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