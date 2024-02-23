Средняя пенсия будет 5,7 тысяч гривен: премьер - о повышении выплат в марте

В Украине планируют повысить пенсии на 8%. Индексацию почувствуют более 10 миллионов граждан.

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В Украине вырастут пенсии уже с 1 марта / коллаж Главред: фото: УНИАН

В Украине планируют увеличить размер пенсий. Индексацию планируют провести с 1 марта 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Пенсии в Украине повысят на 8%.

"Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн. размер повышения высчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине", - сказал Шмыгаль.

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Индексацию почувствуют более 10 миллионов граждан:

9,5 млн гражданских пенсионеров,

почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств,

почти 100 тысяч "чернобыльцев".

С 1 апреля также будет осуществлен перерасчет пенсий для 654 граждан, работающих с учетом обновленного страхового стажа. В 2024 году также планируют провести индексацию самых низких пенсий.

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделение "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

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