Где лучше всего вести учет финансов: лучшая домашняя бухгалтерия

Бесплатные приложения для ведения бюджета iPhone - таблица доходов и расходов.

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Домашняя бухгалтерия для ПК / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Flyfin, Pixabay/Firmbee

Каждый, кто ведет домашнее хозяйство, рано или поздно сталкивался с вопросом о том, как вести домашнюю бухгалтерию. Это бывает более чем актуально с учетом того, что подобный подсчет позволяет лучше контролировать расходы бюджета.

Финансисты уже подсчитали, что, если вы ведете домашнюю бухгалтерию, это может помочь оптимизировать траты в 2 – 3 раза. При этом современные технологии позволяют вести домашнюю бухгалтерию, буквально не вставая с дивана.

Очевидно, что записывать свои траты и доходы на бумаге хлопотно, а с таблицами в Excel разбираются далеко не все. Выход есть – для этого вести учет расходов и доходов рекомендуют со смартфона или планшета, используя специальные программы.

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Нужно ли вести домашнюю бухгалтерию

Многие специалисты говорят о том, что ведение домашней бухгалтерии помогает упорядочить расходы и правильно распоряжаться денежными средствами. Специальные программы и приложения дают возможность грамотно балансировать расходы и доходы семьи. В конечном итоге, это позволит сэкономить средства, не тратя лишние деньги на ненужные или незаметные на первый взгляд траты.

Как следить за своими финансами

Финансисты утверждают, что эффективного управления личными финансами можно достичь, выполняя ключевые рекомендации:

Добейтесь упорядочения своего отношения к средствам;

Планируйте дальнейшие действия в будущем;

Старайтесь вести личный бюджет;

Можно открыть накопительный счет в банке;

Следите за повышением доходов и старайтесь оптимизировать расходы;

Старайтесь избегать неоправданных трат и импульсивных покупок;

Попробуйте найти источник пассивного дохода;

Добейтесь использования финансовых инструментов с выгодой.

Какое приложение лучше для домашней бухгалтерии

Специалисты советуют обратить внимание на ряд специальных программ и приложений, которые помогут правильно вести учет финансов:

Monefy iOS / Android;

Money Lover iOS / Android;

Toshl Finance — расходы, доходы и бюджеты iOS / Android;

Wallet Android.

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