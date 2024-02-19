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Как легально платить за свет заметно меньше: простой, но хитрый трюк

Дмитрий Видоменко
19 февраля 2024, 18:50
Украинцы могут сэкономить на оплате счета за электроэнергию более 260 грн – причем без каких-либо нарушений.

Счетчик
Как законно меньше платить за свет? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Украинцы могут более 260 грн – причем без каких-либо нарушений. Как пишет портал "Обозреватель" со ссылкой на экспертов, для этого нужно установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – и за потребленное ночью электричество нужно будет платить в два раза меньше.

Как счетчик помогает экономить свет

Двухтарифные счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. К примеру:

видео дня
  • ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 07:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;
  • днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.
  • В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт-час. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 07.00) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

Как установить двухзонный счетчик:

  • Подать заявление о смене тарифа. Понадобится паспорт, идентификационный код и договор на поставку электроэнергии.
  • Оплатить услугу по установке нового счетчика и получить список сертифицированных моделей.
  • Приобрести прибор учета самостоятельно или у поставщика электричества.
  • Провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии.
  • Вызвать мастера от электросети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. И после завершения работ обязательно требуйте акт.

Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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