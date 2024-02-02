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Как показания счетчиков не "сделать" недействительными: украинцам рассказали секреты

Дмитрий Видоменко
2 февраля 2024, 08:18
В Украине возобновлены плановые поверки счетчиков коммунальных услуг. Требование касается не только приборов учета потребления газа и света, но счетчиков воды.
Лампочка, счетчик
Специалисты напомнили, что плановая поверка обычно производится каждые четыре года / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине возобновлены плановые поверки счетчиков коммунальных услуг ‒ такое требование касается не только приборов учета потребления газа и электричества, но счетчиков воды, в том числе горячей. Если поверка не будет проведена вовремя, то показатели потребления будут считаться недействительными. Об этом предупредили в черниговском "Облтеплокоммунэнерго".

"Благодаря этой процедуре определяется точность показаний измерительных устройств и возможность их дальнейшей эксплуатации", – говорят сотрудники.

Специалисты отметили, что плановая поверка обычно производится каждые четыре года.

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Соответственно:

  • для новых счетчиков необходимо отсчитать четыре года от даты их производства, которая была указана в техпаспорте прибора (важно учитывать, что считается именно дата производства, а не установки);
  • для уже установленных счетчиков дата следующей поверки отсчитывается от даты, указанной в свидетельстве, выданном после прошлой поверки.

Однако постоянно считать дни потребителю не нужно. Если счетчик уже "просрочен" ‒ то есть для него закончился межповерочный интервал ‒ уведомление о необходимости провести поверку должно появиться в квитанции.

Поверка счетчика воды без демонтажа ‒ что нужно знать

В первую очередь нужно определиться с выбором организации, которая выполняет проверки счетчиков на дому. Потребитель не ограничен в праве выбора, но следует обращать внимание на наличие "Свидетельства об уполномочиях на проведение поверки средств измерительной техники".

Обычно поверка без снятия счетчика стоит дополнительных денег, однако значительно ускоряет саму процедуру. Ведь в случае демонтажа, может возникнуть путаница со счетами за воду.

После поверки необходимо получить "Свидетельство о соответствии прибора учета государственным требованиям к измерительной технике" и "Акты о проведении поверки". Помимо места монтажа, номера пломбы, показаний счетчика документ должен содержать дату поверки и/или ремонта. Акт составляется в двух экземплярах, один хранится у потребителя, второй – у предприятия.

Если все же требуется провести демонтаж счетчика, потребителю придется написать заявление на распломбировку счетчика, указав адрес и контактные данные для обратной связи ‒ и оплатить счет. Специалисты инспекции согласуют время осуществления распломбировки, а вот демонтаж и обратный монтаж осуществляется только в присутствии потребителя. Ну и после поверки счетчика нужно будет написать заявление на опломбирование.

Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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