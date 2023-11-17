В Украине проверки газовых счетчиков: как не допустить космических сумм в квитанциях

Украинцам, которые не дадут возможности провести проверку счетчиков, придут космические суммы в платежках за газ.

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Украинцам нужно предоставлять доступ коммунальщикам к своим счетчикам газа / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцам, которые не дадут коммунальщикам возможности провести проверку счетчиков, придут космические суммы в квитанциях за газ. Дело в том, что в таком случае расчет могут производить по граничному объему потребления. Об этом пишет специализированный портал "ГазПравда".

Согласно законодательству, если облгаз должным образом уведомил потребителя о сроках осуществления периодической поверки счетчика, препятствовать его действиям – нарушение, за которое предусмотрена ответственность потребителя.

В таком случае представители облгаза составляют акт о нарушении, где представитель облгаза должен предупредить потребителя под личную подпись о последствиях его решения.

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Далее ситуация будет развиваться так, что через 20 дней со дня составления такого акта потребителю будет произведен расчет ущерба по предельным объемам потребления.

Акт об отказе бытового потребителя в доступе к собственному объекту считается действительным, если его подписали представитель облгаза и одно незаинтересованное лицо (представитель жилищно-эксплуатационной организации, балансодержатель или управляющий домом, выборное лицо домового, уличного, квартального или иного органа самоорганизации населения) или представитель органа местного самоуправления.

В случае отказа потребителя от подписания акта о нарушении об этом делается отметка в обоих экземплярах акта о нарушении, один из которых направляется потребителю заказным почтовым отправлением в течение пяти рабочих дней со дня составления такого акта.

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Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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