Поверка счетчиков: юрист пояснил, как избежать штрафа в десятки тысяч гривен

В Украине вернули поверку счетчиков. В некоторых случаях это может привести к назначению штрафов на десятки тысяч гривен, говорят юристы.

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Есть случаи, когда украинцам доначисляют большие из-за путаницы в пломбах на счетчике, говорит юрист / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине летом 2023 года вернули обязательную поверку счетчиков оказания коммунальных услуг. В некоторых случаях это может привести к назначению коммунальщиками штрафов на десятки тысяч гривен, сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на юристов.

Причем иногда в результате поверки пострадать могут и те украинцы, которые в принципе не пытались сфальсифицировать показания счетчика.

Адвокат Роман Симутин рассказал о случае, когда украинцу доначислили 60 тыс. грн из-за путаницы в пломбах на счетчике. Украинец в 2007-м заменил свой счетчик. Газовая служба составила соответствующий акт. Однако спустя годы коммунальщики сняли счетчик на поверку и заявили о нарушении ‒ якобы пломба была установлена гораздо позже, чем сам счетчик. Доказать, что была произведена замена, не удалось. В результате штраф приходится убирать через суд.

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"В суде облгаз не заявил, что счетчик поменяли в 2007 году, ответы на запросы о предоставлении актов замены счетчика в 2007 году не предоставил и вообще отрицал этот факт, сославшись, что в счетчик вмешивались и поменяли пломбу. Только представьте себе цинизм! Они ведь знают, что люди обычно не сохраняют акты газовой службы десятилетиями", – пояснил Симутин.

В этой ситуации важно не просто не вмешиваться в работу своего счетчика, но и сохранять документы о любом вмешательстве в его работу до следующей поверки (которая может произойти через много лет).

Здесь проблема в том, что если коммунальщики находят малейшие повреждения, которые можно идентифицировать как намеренное вмешательство в работу прибора учета (к примеру, следы, которые напоминают следы от магнитов), то оштрафовать

Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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