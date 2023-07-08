В Украине массово проверяют счетчики: как не заплатить гигантские деньги за газ

Украинцам, которые не дадут возможности провести проверку счетчиков, придут "космические" суммы в платежках за газ.

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Украинцы обязаны предоставлять доступ к газовым счетчикам - эксперты / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцам, которые не дадут возможности провести проверку газовых счетчиков коммунальщиками, придут громадные суммы в квитанциях за "голубое топливо". Как поясняют эксперты портала ГазПравда, в таком случае расчет могут производить по граничному объему потребления.

Как говорят специалисты, если сотрудники облгаза должным образом уведомили потребителя о сроках осуществления периодической поверки счетчика, то препятствовать его действиям – чистой воды нарушение, за которое предусмотрена ответственность клиента. В таком случае облгаз составляет документы о нарушении, в которых представители облгаза должны предупредить клиента под личную подпись о последствиях его решения. В первую очередь о том, что через 20 суток со дня составления такого акта потребителю будет произведен расчет ущерба по предельным объемам потребления.

В случае отказа потребителя от подписания акта о нарушении об этом делается отметка в обоих экземплярах акта о нарушении, один из которых направляется потребителю заказным почтовым письмом в течение пяти рабочих дней со дня составления такого акта.

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Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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