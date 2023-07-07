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Украинцы жалуются на "лишние" кубометры в квитанциях за газ: как не переплатить

Дмитрий Видоменко
7 июля 2023, 09:12 обновлено 7 июля, 09:12
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Украинцы часто жалуются, что в платежках за газ им дописывают "лишние" кубометры топлива. Эксперты говорят, что это связано с ошибкой клиентов.
Газ, квитанции
Лишние "кубометры" в квитанциях связаны с ошибками потребителей - клиенты / коллаж Главред, фото УНИАН

Жители Украины часто жалуются, что в квитанциях за газ им дописывают "лишние" кубические метры "голубого" топлива. Чаще всего это связано именно с ошибкой потребителей – несвоевременной подачей показаний счетчика. Об этом сообщили специалисты портала "ГазПравда".

"Подписчики часто жалуются, что им "дорисовывают" "лишние" кубометры топлива, которых они в действительности не потребляли. Это может подтвердить и счетчик газа. Правда, его показания люди часто передают с опозданием, не туда или вообще не передают. И именно это главная причина некорректных начислений в платежках", – отмечают эксперты.

Как правильно передавать показания газового счетчика

Своевременная передача показаний поможет не переплачивать за газ. Если сделать все правильно, платить придется исключительно за потребленные кубические метры, а в будущем не возникнут проблемы с перерасчетом.

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Далее ‒ показания счетчиков передаются с 1-го по 5-е число (включительно) каждого месяца. Если же передавать данные даже 6 числа, то начисление уже может быть некорректным.

Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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счетчик квитанции тарифы на газ
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