УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Как украинцам получать пенсии за границей: в "Укрпоште" дали инструкции

Дмитрий Видоменко
20 февраля 2024, 19:25
Украинская компания "Укрпошта" переводит пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границу.
Пенсионеры
Как украинцам получать пенсии за границей? / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинская госкомпания "Укрпошта" осуществляет переводы пенсий и соцвыплат украинским беженцам за границу. Об этом говорится в заявлении госкомпании.

Сообщается, что на первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем будет расширяться и на другие страны.

Как говорят чиновники, украинцы могут получать пенсии международным почтовым переводом.

видео дня

Для получения средств нужно подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:

  • в электронном виде на сайте "Укрпошты";
  • в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО "Укрпочта", улица Крещатик, 22, Киев, 01001 Украина (JSC Ukrposhta, str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

"Важно! Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в следующем месяце за месяцем, в котором было отправлено заявление, по адресу временного пребывания. Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – отметили в госкомпании.

Оформление пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
пенсии пенсионеры выплаты пенсии
Реклама

Главное за день

Украина будет возить товары по Дунаю из-за блокады поляками границы - Bloomberg

Украина будет возить товары по Дунаю из-за блокады поляками границы - Bloomberg

19:53 Украина
Блокада границы с Польшей: митингующие начали пропускать легковушки и автобусы в 3 пунктах

Блокада границы с Польшей: митингующие начали пропускать легковушки и автобусы в 3 пунктах

19:37 Украина
Налетит дождь и мокрый снег: в Украине врывается серьезная непогода

Налетит дождь и мокрый снег: в Украине врывается серьезная непогода

19:26 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 11 секунд найти помидор 13750

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 11 секунд найти помидор

Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо 12752

Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей 5113

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

РФ собрала 50-тысячный кулак на Запорожье, Зеленский говорит о критической ситуации 4598

РФ собрала 50-тысячный "кулак" на Запорожье, Зеленский говорит о критической ситуации

Последние новости

19:53

Украина будет возить товары по Дунаю из-за блокады поляками границы - Bloomberg

19:39

Скандальный Соседов выступает против поездок российских звезд на фронт

19:37

Блокада границы с Польшей: митингующие начали пропускать легковушки и автобусы в 3 пунктах

19:26

Налетит дождь и мокрый снег: в Украине врывается серьезная непогода

19:25

Как украинцам получать пенсии за границей: в "Укрпоште" дали инструкции

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
19:24

Лунный календарь на 21 февраля: о чем стоит задуматься в этот день

19:10

После убийства Навального Путин устроил награждениемнение

18:56

Шойгу заявляет о взятии Авдеевки "при минимальных потерях": в РФ с ним не согласны

18:53

"Получилось лучше, чем мы задумывали": украинцы массово создают дроны своими руками

Реклама
18:51

Где нужно постоять 21 февраля, чтобы очиститься от болезней и проблем: приметы дня

18:41

Застрелили и переехали автомобилем: стали известны детали убийства летчика РФ Кузьминова

18:09

Воин и участник Нацотбора на Евровидение поразил украинцев новой песнейВидео

17:59

"Скрытая кнопка": женщина показала новую функцию ящика в стиральной машине

17:56

"Интенсивность боев высокая": Жорин сообщил о наступлении РФ на Ласточкино

17:44

Россияне расстреляли группу воинов ВСУ под Работино: у генпрокурора открыли дело

17:42

Совсем другая тактика: россияне продолжают наступление в районе Авдеевки - ВСУ

17:38

Потепление накроет всю Украину: синоптик сказала, когда будет повышение температуры

17:16

Какая форма носа молодит: удивительный ответ на простой вопрос

17:16

Звезда турецких сериалов прилетел в Москву с концертами

17:05

Умер популярный украинский актер Виктор Раду

Реклама
16:55

Это может указывать на серьезную проблему: почему кошки спят с открытыми глазамиВидео

16:53

1 пуля даст 10 отверстий: в Украине создали уникальные патроны для ВСУ

16:51

Польша допускает полное эмбарго на с/х продукцию из Украины

16:35

Дети ответят за родителей? В Раде скандал из-за выбора наказания для уклонистов

16:29

Только самые внимательные увидят число 855 среди 835: загадка, которую разгадают единицы

16:10

"Я не могу тебя терять": путинистка Кудрявцева обратилась к мужу

16:06

Поглощает плесень и очищает воздух: женщина поделилась чудодейственным растением

16:05

Горбунов признался, как ему с Осадчей удалось пережить семейные кризисы

16:00

Неожиданный ответ: вот из чего на самом деле делают изюм

15:45

Дешевый FPV-дрон может предотвратить потери Украины на сотни миллионов долларов – Берлинская

15:41

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState

15:40

Принц Уильям дал редкий публичный комментарий про Кейт Миддлтон

15:34

Гороскоп на завтра 21 февраля: Рыбам - срыв супруга, Деве - предложение

15:21

Наконец-то почувствовала себя женщиной: шикарная Боржемская поздравила себя с днем рождени

15:20

Все пойдет наперекосяк: 3 знака зодиака, которым не повезет в феврале

15:00

Поляки начали жесткие ограничения: ГПСУ назвала, где движение полностью перекрыли

14:59

Выпадение волос: почему нельзя мыть голову горячей водой

14:50

Будут голосовать на этой неделе: ФРГ готовится передать Украине ракеты Taurus - СМИ

14:37

Все будут в изумлении: девушка показала, как придать волосам сияние и блеск

14:31

Находка для каждой хозяйки: как в СССР использовали хозяйственное мыло

Реклама
14:18

Взрывы и дым в районе здания "правительства ДНР": в Донецке мощные прилетыВидео

14:11

"Кроют" из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ

14:04

Будут расширять контроль за пределы Авдеевки: разведка Британии назвала проблему РФ

14:00

"Мне сложно": Анатолий Анатолич рассказал идет ли он на фронт

13:48

Катя Кузнецова показала точеную фигурку

13:35

Уже 546 детей бесплатно учатся программированию на курсах Scratch от Favbet Foundation и Code Club Украина

13:34

У Порошенко нашли мебель на миллионы долларов, $60 млн под подушкой и коллекцию картин российских художников (ВИДЕО)

13:14

На предательницу Анну Asti подали в суд с иском на четверть миллиона

13:13

Чрезвычайные способности: как животные предупреждают людей об опасности

13:01

Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно: детали блокады

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять