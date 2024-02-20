Как украинцам получать пенсии за границей: в "Укрпоште" дали инструкции

Украинская компания "Укрпошта" переводит пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границу.

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Как украинцам получать пенсии за границей? / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинская госкомпания "Укрпошта" осуществляет переводы пенсий и соцвыплат украинским беженцам за границу. Об этом говорится в заявлении госкомпании.

Сообщается, что на первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем будет расширяться и на другие страны.

Как говорят чиновники, украинцы могут получать пенсии международным почтовым переводом.

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Для получения средств нужно подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:

в электронном виде на сайте "Укрпошты";

в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО "Укрпочта", улица Крещатик, 22, Киев, 01001 Украина (JSC Ukrposhta, str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

"Важно! Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в следующем месяце за месяцем, в котором было отправлено заявление, по адресу временного пребывания. Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – отметили в госкомпании.

Оформление пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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